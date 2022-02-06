Народні прикмети, обряди і звичаї 6 лютого 2022 року

Сонце сходить за хмари — на снігопад, а коли довкола нього кільце — на вітер.
6 лютого церква та віряни вшановують пам'ять преподобної Ксенії, блаженної Ксенії Петербурзької, святителя Герасима Великопермського (Устьвимського), мученика Йоана Казанського, мучеників Вавили Сицилійського та учнів його Тимофія й Агапія, преподобного Македонія, сирійського пустельника, перенесення мощей преподобномученика Анастасія Персидського.
6 лютого: українські народні прикмети
- Якщо в хаті без причини відчутно знижується температура — потепліє невдовзі.
- Якщо басок на скрипці за ніч попустився — чекай відлиги.
- Сонце сходить за хмари — на снігопад, а коли довкола нього кільце — на вітер.
- Буде сильний мороз, якщо в одному дуплі побачите кілька білок.
- Притихли кімнатні птахи — на мороз.
6 лютого: народні традиції
Раніше за цим днем прогнозували весну, мовляв, яка Оксана, така й весна: "коли день ясний і тихий, то весна буде погожою; якщо в обід сонце, то рання весна, а коли хурделиця, то затягнеться надовго".
6 лютого: церковне свято
Ксенія Міласька або Ксенія Римлянка — диякониса монастиря у м. Мілас в Карії у часи занепаду Римської імперії, ранньохристиянська свята.
Походила з заможної римської родини. При народжені отримала ім'я Євсевія. Вона не бажала вступати у шлюб з примусу, який влаштували її батьки. Разом з 2 служницями у віці 17 років втекла до о. Кос (поблизу узбережжя Малої Азії). Тут Євсевію було навернуто у християнство пресвітером Павлом. Після цього змінила ім'я на Ксенію. Згодом перебралася до м. Мілас в Карії (на території сучасної Туреччини), де за власний кошт звела церкву Святого Стефана. Тут спочатку утворила християнську громаду, а згодом стала черницею. Після того як пресвітер Павло став єпископом м. Мілас він надав Ксенії звання дяконеси. Померла у Міласі, тому іноді зветься Ксенією Мілаською.
6 лютого: що варто зробити
Раніше цього аналізували погоду і говорили про те, якою буде решта зими.
Було заведено ворожити про майбутню ціну на зерно. Вважали, що з дня Ксенії до нових хлібів знадобиться стільки хліба, скільки вже з’їли.
6 лютого: що не можна робити
- зав’язувати будь-які вузли;
- перестилати ліжко;
- стригти нігті на ногах;
- розповідати комусь свій сон.
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