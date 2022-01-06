Народні прикмети, обряди і звичаї 6 січня 2022 року

Сніг іде — врожай на яблука.
6 січня віряни та церква вшановуються пам'ять преподобномучениці Євгенії Римської і з нею мучеників Прота, ІакІнфа та Клавдії, преподобного Миколая, ченця. 6 січня — надвечір'я Різдва Христового або різдвяний святвечір. Це день суворого посту.
6 січня: українські народні прикмети
- На багату кутю зоряне небо — кури добре нестимуться і вродить горох.
- Місячна ніч — врожай на баштани.
- Ожеледь на деревах — вродять горіхи й садовина.
- Сніг іде — врожай на яблука.
- Іній або сніг — на мокре літо.
- Дивляться після вечері у вікно: якщо чисте й зоряне небо, то буде сухе й урожайне літо, і навпаки.
6 січня: народні традиції
Різдвяні свята в Україні — святкування у християн України Різдва Христового. Період різдвяних свят з його традиційною обрядовістю увібрав у себе найтиповіші види народно-драматичної творчості українців.
Свята вечеря — центральна традиція у Святвечір. Цього дня господині зазвичай готують дванадцять пісних страв, головною з яких є кутя. Традиційно в цей день не їли до сходу першої вечірньої зорі (Вифлеємської зірки, яка символізує появу на світ Ісуса), дітей трохи годували в обід. А ввечері всі члени родини у святковому одязі збиралися за столом зі стравами.
За традицією під час Святої вечері на покутті стоїть дідух — останній обжинковий сніп, у склад якого входять: овес, жито, пшениця, льон. Дідух перебуває у хаті протягом тижня: його присутність приносить в родину гарний настрій, затишок і святковість.
Свята вечеря розпочинається молитвою. На столі запалюють різдвяну свічку — пам'ять про душі предків. За святковий стіл засідає вся сім'я, зокрема немовлята. Господар благословляє вечерю. Спочатку їдять кутю, а потім решту страв (у деяких регіонах кутею завершують святу вечерю). По вечері колядують.
Різдво Христове — у християнстві день народження Ісуса Христа від Діви Марії у Вифлеємі. Згадується у Новому Заповіті. Одна з найбільших урочистостей, що відзначається християнськими церквами (католицькою, православною і протестантською), а також низкою держав та організацій світу. Різдво завершує різдвяний піст — Адвент, час очікування на прихід Ісуса.
Після служби християни збираються родиною на святу вечерю. Атрибути свята — вертеп, вистави, ярмарок, пісні, колядки, різдвяні вінки та ялинки тощо. У цей період християни й усі люди доброї волі покликані чинити справи милосердя.
6 січня: що не можна робити
Сваритися та лаятися
6 січня: що варто робити
"Водіння кози" відбувається у щедрий вечір. Центральним моментом цього ритуального дійства є танець "кози", її "вмирання" та "воскресіння", що символізує колообіг природи: завмирання та відродження.
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