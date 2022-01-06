Народні прикмети, обряди і звичаї 6 січня 2022 року

На Старий Новий рік завірюха, значить врожай горіхів буде хорошим / pixabay.com

Сніг іде — врожай на яблука.

6 січня віряни та церква вшановуються пам'ять преподобномучениці Євгенії Римської і з нею мучеників Прота, ІакІнфа та Клавдії, преподобного Миколая, ченця. 6 січня — надвечір'я Різдва Христового або різдвяний святвечір. Це день суворого посту.

6 січня: українські народні прикмети

На багату кутю зоряне небо — кури добре нестимуться і вродить горох.

Місячна ніч — врожай на баштани.

Ожеледь на деревах — вродять горіхи й садовина.

Сніг іде — врожай на яблука.

Іній або сніг — на мокре літо.

Дивляться після вечері у вікно: якщо чисте й зоряне небо, то буде сухе й урожайне літо, і навпаки.

6 січня: народні традиції

Різдвяні свята в Україні — святкування у християн України Різдва Христового. Період різдвяних свят з його традиційною обрядовістю увібрав у себе найтиповіші види народно-драматичної творчості українців.

Свята вечеря — центральна традиція у Святвечір. Цього дня господині зазвичай готують дванадцять пісних страв, головною з яких є кутя. Традиційно в цей день не їли до сходу першої вечірньої зорі (Вифлеємської зірки, яка символізує появу на світ Ісуса), дітей трохи годували в обід. А ввечері всі члени родини у святковому одязі збиралися за столом зі стравами.

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За традицією під час Святої вечері на покутті стоїть дідух — останній обжинковий сніп, у склад якого входять: овес, жито, пшениця, льон. Дідух перебуває у хаті протягом тижня: його присутність приносить в родину гарний настрій, затишок і святковість.

Свята вечеря розпочинається молитвою. На столі запалюють різдвяну свічку — пам'ять про душі предків. За святковий стіл засідає вся сім'я, зокрема немовлята. Господар благословляє вечерю. Спочатку їдять кутю, а потім решту страв (у деяких регіонах кутею завершують святу вечерю). По вечері колядують.

Різдво Христове — у християнстві день народження Ісуса Христа від Діви Марії у Вифлеємі. Згадується у Новому Заповіті. Одна з найбільших урочистостей, що відзначається християнськими церквами (католицькою, православною і протестантською), а також низкою держав та організацій світу. Різдво завершує різдвяний піст — Адвент, час очікування на прихід Ісуса.

Після служби християни збираються родиною на святу вечерю. Атрибути свята — вертеп, вистави, ярмарок, пісні, колядки, різдвяні вінки та ялинки тощо. У цей період християни й усі люди доброї волі покликані чинити справи милосердя.

6 січня: що не можна робити

Сваритися та лаятися

6 січня: що варто робити

"Водіння кози" відбувається у щедрий вечір. Центральним моментом цього ритуального дійства є танець "кози", її "вмирання" та "воскресіння", що символізує колообіг природи: завмирання та відродження.

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