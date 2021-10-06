Народні прикмети, обряди і звичаї 6 жовтня

Вовча ягода перед дощем особливо пахне.
6 жовтня церква та віряни святкують зачаття чесного славного пророка, предтечi i хрестителя Йоана, преподобних жон Ксанфипи та Полiксенiї, мучениці Іраїди, дiви, мучеників Андрiя, Йоана i синiв Йоанових Петра та Антонiна.
6 жовтня: церковне свято
Зачаття Іоанна Предтечі - свято Православної Церкви, встановлене на честь зачаття пророка Іоанна Предтечі (також званого Хрестителем).
Святкування Зачаття Іоанна Предтечі відомо з V століття. Свято має константинопольське походження і спочатку збігався з днем новоліття, який близько 462 року був перенесений з 23-го на 1 вересня.
6 жовтня: народні традиції
Дівчата й жінки з цього дня бралися за рукодільництво — пряли, ткали, вишивали. Зазвичай цей день видавався досить холодним, і здебільшого саме 6 жовтня починали топити печі.
6 жовтня: що категорично заборонено робити
Намагалися нічого не заготовляти на зиму, бо почорніє.
6 жовтня: українські народні прикмети
- Якщо високими поросли бур'яни, то зима буде сніжною, з частими завірюхами.
- Вовча ягода перед дощем особливо пахне.
- Чорна бузина і калина достигли не по порі - очікуй холодної і лютої зими.
- Спориш довго не змінює восени свого кольору - на щедрий врожай зернових наступного року.
6 жовтня: що варто зробити
- В цей день обов’язково потрібно утеплити будинок, протопити хату, заготовити дрова на зиму.
- Також моляться Іоанну Хрестителю і просять його про милість.
- 6 жовтня ворожили на власну долю. Для цього вирушали до місця злиття двох річок, набирали два глечики води (порівну). Потім приносили їх додому і дивилися, вода з якої посудини швидше випарується. Якщо води стало менше в посудині, де знаходилася вода з повної річки, то проблеми збережуться протягом усього року, і навпаки.
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