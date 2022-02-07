Народні прикмети, обряди і звичаї 7 лютого 2022 року

Дме вітер, а інею не було — чекай бурі.

7 лютого церква та віряни вшановують пам'ять святителя Григорія Богослова, архієпископа Константинопольського, святителя Мойсея, архієпископа Новгородського, мучениці Філіцати та синів її Януарія, Фелікса, Филипа, Сильвана, Олександра, Віталія і Марціала, преподобного Поплія Сирійського, преподобного Мара, співця, ікони Божої Матері "Утамуй мої печалі".

7 лютого: українські народні прикмети

Гуси й качки купаються в снігу — на відлигу й вітер.

Білі хмари — на мороз, ясні сутінки — на холоднечу.

Ранкова зірниця швидко гасне — на мороз.

Дме вітер, а інею не було — чекай бурі.

Сніг йде лапатий — на тривалу негоду й мокречу.

Червоний вогонь у печі — на мороз, білий — на відлигу, а коли жар збивається у «кім`яхи» — на тепло.

7 лютого: церковне свято

Григорій Богослов, Григорій Назіанзин, Назіанський — візантійський богослов і ритор, єпископ Назіанза і Сасима, константинопольський патріарх, один з отців церкви, великий християнський святий.

Його батьками були єпископ Назіанзський Григорій та свята Нонна. Григорій Богослов (Назіанзін) навчався в найкращих школах Александрії та Афін, товаришував з Василієм Великим, проповідував проти аріан. Мати його походила зі знатної і благочестивої християнської сім'ї та доводилася двоюрідною сестрою святителю Амфілохію, єпископу Іконійському. Свята Нона вийшла заміж за Григорія Аріанзького, багатого землевласника, який під впливом дружини змінив віру (до одруження він належав до однієї з юдейських сект), прийняв святе хрещення і став ревним християнином. Згодом Григорій Аріазанскій був посвячений у сан пресвітера, а потім — єпископа Назіанзінского і цілком присвятив себе на служіння Церкві Христовій.

За молитвами благочестивих Григорія і Нони у них народився син Григорій, який ще до народження був обіцяний матір'ю на служіння Богові. Батьки дали Григорію, а також і його молодшому брату Кесарію блискучу освіту.

Після домашніх занять з дядьком, єпископом Іконійський, досвідченим викладачем риторики, святий Григорій пройшов курс навчання і в школах Назіанза, і в Кесарії Кападокійської та Олександрії. Юнак мав надзвичайні здібності. Дізнавшись від матері, що він присвячений Богові, святий Григорій прийняв обітницю зберегти себе в цнотливості й чистоті. Риторика — предмет який удавався йому найбільше. Для завершення своєї освіти святий Григорій відправився до Афін. Тут він зустрів святого Василія Великого, з яким його поєднала нерозривна дружба.

В Афінах святий Григорій познайомився з Юліаном на прізвисько "Відступник", який, ставши імператором, зрікся християнства і намагався було відродити язичництво в Римській імперії. Шість років провів святий Григорій в Афінах, вивчаючи літературу, філософію, математику, музику, геометрію, астрономію.

Після закінчення навчання, на прохання афінян святий Григорій залишився в Афінах на короткий час викладачем красномовства, а потім повернувся до батьків у Назіанз, де маючи 30 років, прийняв святе хрещення від свого батька, що був на той час єпископом.

Потім померли батьки святителя Григорія. Тоді він віддалився в Селевкію Ісаврійську, де служив при церкві святої великомучениці Теклі. Тут він прийняв піклування над лікарнями і притулках перестарілих. Багато праці приклав святитель Григорій, здобуваючи кошти для забезпечення лікарень і організовуючи в них порядок.

Після смерті святителя Василія Великого, Григорій, виконуючи передсмертне прохання свого друга, подається в Константинополь для боротьби з єрессю Македонія.

Майже всі храми Константинополя були під владою єретиків. Святитель Григорій почав служити й проповідувати у невеликій домашній церкві своїх родичів, яку назвав Анастасія, вірячи, що саме тут почне воскресати православ'я. З чарівною переконливістю спростовував він всі доводи єретиків, натхненно розкриваючи істинне вчення Церкви. Слухачі гуртувалися близько єпископської кафедри, голосно висловлюючи знаки схвалення і записуючи слова святителя. Гаряча проповідь святителя Григорія, його глибоке знання і тлумачення Святого Письма, праведне християнське життя залучали до нього все більше пастви і йому вдалося добитися значного ослаблення єретиків.

За підтримки Олександрійського Патріарха Петра і Константинопольського імператора Феодосія святитель Григорій Богослов був поставлений патріархом Константинопольським і затверджений у цьому сані II Вселенським Собором.

Однак зведення святителя Григорія на Константинопольську кафедру викликало невдоволення з боку Єгипетських і Македонських єпископів. Це викликало неспокій та незгоду в Церкві. Тоді святий Григорій вирішив піти із Константинополя, щоб вгамувати розбрат. Ні вмовляння імператора, ні прохання духовенства не зломили волі святителя.

Святитель Григорій вів строго подвижницький спосіб життя: ходив босоніж, мав тільки єдиний одяг, спав на землі або на ложі з деревних гілок; їжею для нього служили хліб і овочі, питтям — вода, в яку він іноді домішував трохи оцту.

У місто збурене єрессю Назіанз, святитель Григорій поставив благочестивого єпископа Евлалія. Звертаючись з численними посланнями, святитель продовжував мужньо викривати єретиків і роз'яснювати правдиве віровчення. Він великодушно пробачив юнакові, який намагався вбити його в Константинополі.

Григорій Богослов залишив велику спадщину: 243 послання, 507 духовних віршів і 45 проповідей.

7 лютого: що варто робити

віддати старі речі на благодійність;

роздати надлишок харчів сусідам та друзям;

давати позитивні відгуки;

віддати кісточки після обіду та хліб бездомним тваринам;

ділитися знаннями з іншими;

пекти пироги і ділитися нами;

здавати кров.

7 лютого: що не варто робити

виходити з дому без особливої потреби;

важко працювати;

підстригати волосся і нігті.

7 лютого: народні традиції

Раніше цього дня розв'язували грошові і торговельні питання. А щоб справи складалися щасливо, треба під прилавок покласти заговорений шматочок цукру, ховаючи від сторонніх очей.

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