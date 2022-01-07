Народні прикмети, обряди і звичаї 7 січня 2022 року

На Різдво йде сніг — буде врожай озимини.

7 січня церква та віряни святкують Різдво Христове, вшановують пам'ять преподобномученика Іони і з ним 50 монахів та мирян, новосвященномученика пресвятого Леоніда Серебреннікова і Марії Кияновської.

7 січня: церковне свято

Різдво Христове, Різдво Господнє — у християнстві день народження Ісуса Христа від Діви Марії у Вифлеємі. Згадується у Новому Заповіті. Одна з найбільших урочистостей, що відзначається християнськими церквами (католицькою, православною і протестантською), а також низкою держав та організацій світу. Історично вірогідна дата народження Христа наразі невідома. Святе Письмо не вказує ні дня, ні року, коли саме народився Христос, що дає підставу окремим християнським течіям відмовлятися від святкування Різдва.На Різдво Христове люди йдуть на святкове богослужіння до церкви. Зазвичай літургія починається вночі.

7 січня: народні традиції

Як стверджує християнське вчення, діва Марія народила сина і сповила його в яслах. Від того і червоний кут, в якому тримають кубельце з кутею та узваром, в народі ще називають "яслами". Власне, як пише відомий український етнограф Василь Скуратівський, кутя з узваром є своєрідною ознакою смерті Христа, тому на поминках обов'язково готують цю страву, і її ще називають "четвертою страшною кутею".

З початком Різдва вже можна було вживати скоромне. Власне до цього свята в кожному господарстві кололи свиней, щоб наготувати різноманітних м'ясних страв. Адже було за правило приходити один до одного в гості.

7 січня: що не варто робити

Щоправда, до обіду намагалися не відвідувати сусідів. Особливо це стосувалося жінок. Якщо жінка чи дівчина першою заходила в хату, то неодмінно нібито "приносила лихо", а тому, запримітивши небажаних гостей, замикали двері; коли ж оселю до обіду відвідував хлопець або чоловік, то його намагалися почастувати.

7 січня: що варто робити

Пополудні літні люди збиралися в гурти, а молодь починала колядувати. На Поділлі робили це лише другого дня свят.

Різдвяні колядницькі ватаги споряджали переважно парубки. Вони заздалегідь вибирали ватага, себто керівника, міхоношу, "козу" та інших персонажів. "Козу" зодягали у вивернутий вовною назовні кожух, прилаштовували солом’яні роги, хвіст і дзвіночок на шию; в інших регіонах були свої відмінності, зокрема супроводжували ватага циган, лікар, єврей, смерть з косою тощо.

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Проте обов’язковим атрибутом мала бути рухома зірка, яку постійно носив ватага. Якщо в оселі була дівчина, то вона обдаровувала кожного колядника яблуками та горіхами. У деяких місцевостях України, крім хлопчачих, були й дівочі ватаги. Вважаюся що чим більше колядників одвідає оселю, тим щедрішим буде для родини рік. Віншувальників намагалися відповідно обдарувати. Отримані продукти і гроші молодь віддавала на великі вечорниці, які справляли 8 січня. Це були суто молодіжні розваги.

7 січня: народні прикмети

Якщо сонячний день — врожай хліба.

На Різдво йде сніг — буде врожай озимини.

Зелене Різдво — білий Великдень.

Якщо на Різдво буде багато бурульок понад стріхою, то вродить ярина, особливо ячмінь.

На деревах рясний іній — буде врожай озимини.

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