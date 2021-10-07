Народні прикмети, обряди і звичаї 7 жовтня

Якщо восени сіренький ранок, то очікуй ясного дня.

7 жовтня віряни та церква вшановують преподобного Феодосія Манявського, преподобномучениці рівноапостольної Теклі, преподобного Копрiя, святого Владислава Сербського та сина його святого царя Владислава Сербського.

7 жовтня: церковне свято

Текля Іконійська, Свята Текля — ранньохристиянська свята, шанована в лику рівноапостольних. Життя святої описане лише у апокрифі "Діяння Павла та Текли", написаному у II столітті.

Народилася і жила в малоазіатському місті Іконії в родині багатих язичників. У 18 років була заручена зі знатним юнаком, але під час перебування в місті апостола Павла (бл. середини I століття) захопилася його проповіддю та вирішила не вступати в шлюб, присвятивши себе служінню Богу.

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Церковний переказ повідомляє, що вона довгі роки жила в сирійській Селевкії і у віці 90 років, коли її переслідували язичницькі жерці, була прихована від них горою. Печера, в якій за переказами померла Текля, розташована в сирійському селищі Маалюлі (гори Каламон). Над нею побудований монастир, названий на честь святої.

7 жовтня: українські народні прикмети

Рано линяють голуби — на ранні приморозки й холодну зиму.

Голуб, відпочиваючи, ховає одну ніжку в пір'я чекай різкого похолодання.

Лушпиння на цибулі тонке — зима буде теплою, а грубе та з багатьма стьожками — холодною.

Якщо восени сіренький ранок, то очікуй ясного дня.

7 жовтня: народні традиції

У народі говорили: "На Теклу ночі темні, а дні кінськими кроками зменшуються". У приміщеннях, де сушили снопи, розводили вогонь. Протягом дня співали пісні і веселилися, лише о півночі запалювали вогонь і починали молотити. У наступні дні вже молотили вранці.

7 жовтня: що варто робити

Раніше на Теклю вшановували молотників. У клуні теж приносили горщик каші і пиріг, залишали в кутку або біля місця, де розводять вогонь.

7 жовтня: що не варто робити

слухати чужих порад;

позичати гроші.

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