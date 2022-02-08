Народні прикмети, обряди і звичаї 8 лютого 2022 року

З цим днем пов'язували перелом зими, тому казали:"Який день, така й весна".

8 лютого церква і віряни вшановують пам'ять преподобних Ксенофонта, дружини його Марії та синів їхніх Аркадія та Йоана, мучеників Ананії, пресвітера, Петра, сторожа в’язниці, з ними семи воїнів, преподобного Симеона Ветхого, перенесення мощей преподобного Федора, ігумена Студійського, святителя Йосифа, архієпископа Солунського, благовірного Давида ІІІ Відновителя, царя Іверії та Абхазії.

8 лютого: народні традиції

З цим днем пов'язували перелом зими, тому казали:"Який день, така й весна".

8 лютого: українські народні прикмети

Сніг йде лапатий — на тривалу негоду й мокречу.

Червоний вогонь у печі — на мороз, білий — на відлигу, а коли жар збивається у «кім`яхи» — на тепло.

Придивіться до візерунків на шибі: якщо їх пагони спрямовані в гору — морози триватимуть, а коли в низ — буде відлига.

Сильний сніг уночі та на світанку при слабкому вітрі віщує сонячну денну погоду.

8 лютого: церковне свято

Преподобний Ксенофонт, його дружина Марія і їхні сини Аркадій та Іоанн, знатні константинопольські громадяни, жили у V столітті. Не дивлячись на багатство і знатність, вони відрізнялися душевною простотою і добрим серцем. Бажаючи дати своїм синам Іоаннові та Аркадієві, найповнішу освіту, вони відправили їх до фінікійського міста Бейрут. Промислом Божим корабель, на якому відправилися обоє братів, потонув.

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Брати були викинуті хвилями на берег в різних місцях. Сумуючи через розлуку, брати присвятили себе Богові і прийняли чернецтво. Батьки довго не отримували звісток про своїх дітей і вважали їх загиблими. Проте преподобний Ксенофонт, вже бувши старцем, зберігав тверде покладання надії на Господа, утішав свою дружину Марію, радив не сумувати і вірити, що діти будуть збережені Господом. Через декілька років подружжя здійснило паломництво по Святих місцях і зустріло у Єрусалимі своїх синів, що трудилися в різних монастирях. Утішене подружжя дякувало Спасителеві, що з'єднав цілу сім'ю.

Решту свого життя преподобні Ксенофонт і Марія присвятили Богові, прийнявши чернецтво. Преподобний Аркадій та Іоанн, попрощавшись з батьками, відійшли в пустелю, де після довгих подвигів прославилися дарами прозорливості. Преподобні старці Ксенофонт і Марія, також отримали від Бога дар творення чудес.

8 лютого: що варто робити

готувати імениннику горохову кашу;

розкласти по всіх кімнатах сушені гілочки кропиви, будяка та горобини;

зверху над віконними та дверними прорізами намалювати крейдою хрестики;

кожен кут в будинку потрібно окропити святою водою;

над вхідними дверима можна закріпити ялівцеву гілочку.

8 лютого: що не варто робити

не носити хрестик;

сваритися з сусідами.

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