Народні прикмети, обряди і звичаї 8 січня 2022 року

Вечірній зорепад - на нічний мороз.

8 січня віряни та церква святкують післясвято Різдва Христового, Собор Пресвятої Богородиці, вшановують пам'ять

святих богоотцов Іоакіма та Анни, праведного Іосифа Обручника, священномученика Євфимія, єпископа Сардийського, Ікон Божої Матері "Помічниця у пологах", "Блаженне Чрево", "Милостива".

8 січня: народні традиції

Повинен бути морозяний день, а тому казали: "Прийшов Степан — на ньому червоний жупан".

8 січня: що не можна робити

Святкують як і попередні дні, але не працюють. Особливо остерігалися прясти; можна було виконувати найнеобхіднішу роботу.

8 січня: церковне свято

Собор Пресвятої Богородиці, або Богородиця — свято, яке православною церквою відзначається на другий день після Різдва Христового.

8 січня: українські народні прикмети

Сніг сильно рипить під ногами — на мороз.

Увечері в ясну погоду дроти виграють, наче струни, — на негоду.

Далеко чути погук паротяга — на відлигу.

Вечірній зорепад - на нічний мороз.

Синичка зранку пищить — на легкий морозець.

8 січня: що варто робити

Вважалося, що це свято для жіноцтва важливіше, ніж Різдво, оскільки пов'язане з Матір'ю Божою. В цей день починали колядувати й жіночі ватаги. На Богородицю відвідують жінок, які приймали в них погоди, пригощаючи вечерею, а також справляють обіди та панахиди по померлих (начебто вночі всі небіжчики сходяться до храму і їм правлять молитви священники, що також померли).

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