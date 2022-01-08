Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Народні прикмети, обряди і звичаї 8 січня 2022 року

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Народні прикмети, обряди і звичаї 8 січня 2022 року

Якщо 9 січня сильний снігопад, вродять ягоди та гриби / Pexels

Вечірній зорепад - на нічний мороз.

8 січня віряни та церква святкують післясвято Різдва Христового, Собор Пресвятої Богородиці, вшановують пам'ять
святих богоотцов Іоакіма та Анни, праведного Іосифа Обручника, священномученика Євфимія, єпископа Сардийського, Ікон Божої Матері "Помічниця у пологах", "Блаженне Чрево", "Милостива".

8 січня: народні традиції 

Повинен бути морозяний день, а тому казали: "Прийшов Степан — на ньому червоний жупан". 

8 січня: що не можна робити

Святкують як і попередні дні, але не працюють. Особливо остерігалися прясти; можна було виконувати найнеобхіднішу роботу.

8 січня: церковне свято

Собор Пресвятої Богородиці, або Богородиця — свято, яке православною церквою відзначається на другий день після Різдва Христового. 

8 січня: українські народні прикмети

  • Сніг сильно рипить під ногами — на мороз.
  • Увечері в ясну погоду дроти виграють, наче струни, — на негоду.
  • Далеко чути погук паротяга — на відлигу.
  • Вечірній зорепад - на нічний мороз.
  • Синичка зранку пищить — на легкий морозець.

8 січня: що варто робити

Вважалося, що це свято для жіноцтва важливіше, ніж Різдво, оскільки пов'язане з Матір'ю Божою. В цей день починали колядувати й жіночі ватаги. На Богородицю відвідують жінок, які приймали в них погоди, пригощаючи вечерею, а також справляють обіди та панахиди по померлих (начебто вночі всі небіжчики сходяться до храму і їм правлять молитви священники, що також померли).

У деяких місцевостях на Галичині до сходу сонця запалювали на подвір'ї дідуха, перестрибували через вогонь і переганяли домашніх тварин, оскільки вночі "мають гуляти відьми".

Дощі, мокрий сніг та морози: на вихідних погодні умови різко зміняться | Новини України

Дощі, мокрий сніг та морози: на вихідних погодні умови різко зміняться | Новини України

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація