Народні прикмети, обряди і звичаї 8 жовтня

Грім у жовтні — на малосніжну, м'яку й коротку зиму.

8 жовтня віряни та церква вшановують пам'ять преподобної Єфросинiї Олександрiйської, преподобного Сергiя, ігумена Радонезького, всiєї Русі чудотворця, преподобної Єфросинiї Суздальської, в миру Феодулії, преподобномученика Пафнутiя Єгиптянина i з ним 546-ти мучеників.

Церковне свято

Єфросинія Александрійська — християнська свята.

Єфросинія Александрійська була родом з Александрії Єгипетської і походила з багатої сім'ї. У 18 років її батько вирішив віддати її заміж. Вони разом поїхали до монастиря просити благословіння на шлюб від їхнього духовного наставника, але побачивши черницьке життя вирішила посвятити себе Богу. Повернувшись додому вона почала постувати, і більше не переймалася своєю зовнішністю. Після від'їзду батька прийняла постриг від монаха.

Народні традиції

Раніше цього дня селяни різали курей на продаж, а також рубали і квасили капусту. Існує повір’я, що якщо почати це робити раніше, то потім вона обов’язково скисне. Цей день у народі ще називали "капустником", бо, за повір'ям, пошаткована капуста мала довго й добре зберігатися.

Також вважали, що сніг у цей день випадає за 40 днів до настання холодів. Якщо цього дня випаде сніг, то зима встановиться на Михайла - 21 листопада. Ранній сніг — на ранню й теплу весну; якщо він глибокий, то наступного року буде добрий врожай, якщо сухий — літо буде погоже.

Що варто зробити

Цього дня випікали хлібні коржі на капустяному листі і перед тим, як відправити їх у піч, обов’язково просили добробуту на наступну зиму. Перший коржик треба було закопати ще теплим на грядці, де росла капуста. Вважали, що це сприятиме врожаю.

Що заборонено робити

будь-які хірургічні втручання, пломбування зубів;

заздрити.

Українські народні прикмети

Білка мостить гніздо високо — на теплу зиму, низько — на люту.

Запаслися білки великим припасом горіхів — на голодну зиму.

Грім у жовтні — на малосніжну, м'яку й коротку зиму.

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