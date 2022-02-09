Народні прикмети, обряди і звичаї 9 лютого 2022 року

Зимовий туман стелиться по землі — на відлигу.

9 лютого церква та віряни вшановують перенесення мощей святителя Івана Золотоустого.

9 лютого: українські народні прикмети

Зимовий туман стелиться по землі — на відлигу.

Дим із комина з підвітряного боку закручується мало не під гострим кутом до землі — чекай снігопаду.

Грім на весні на голе дерево — погано родять зернові.

Свиня рохкає, хоч і сита — на мороз.

9 лютого: церковне свято

Іван Золотоустий — архієпископ Константинопольський, блискучий оратор, адвокат і релігійний полеміст, надзвичайна за колоритом постать, яка виділяється серед низки непересічних мислителів й проповідників Християнської Церкви. Святий, прославлений у лику святителів, учителів і чудотворців. Почесні титули: «Вселенський Учитель» і «Золотоустий»; останній титул — офіційно закріплений Церквою на Халкідонському соборі у V сторіччі та отриманий святим за надзвичайне красномовство. Понині в церквах відправляється Літургія Іоанна Золотоустого. Разом із Григорієм Богословом і Василій Великий вважається одним із трьох головних Отців Церкви у Православ'ї та у Східних католицьких церквах. В Католицькій церкві відноситься до Учителів Церкви.

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Іван Золотоустий відомий не лише вірянам, його спадщиною цікавляться, захоплюються навіть світські науковці, літератори, а останні його слова на цьому світі: "Слава Богові за все!", сказані у вигнанні та страшних фізичних муках, стали справжнім символом віри та незламності.

437 року жителі Константинополя, разом із тодішнім патріархом Проклом, зажадали повернути мощі архієпископа Івана Золотоустого до столиці. Тоді імператором Візантії був уже син Євдоксії — Федосій II. Він підтримав ідею повернення тіла святого та разом із сенатом вийшов зустріти царську колісницю з ним. Федосій зняв із себе всі відзнаки імператорської влади та підійшовши до священного тіла архієпископа покрив його своєю порфірою. Він звернувся до Золотоустого з молитвою, просячи простити його матір і батька. Під час зруйнування Константинополя латинянами, мощі Івана Золотоустого були переправлені до Риму, де зберігаються й донині.

9 лютого: народні традиції

У народі Івану Златоусту молилися, щоб просвітив розум, допоміг осягнути духовну грамоту і допоміг у відчаї.

9 лютого: що варто робити

з пошаною ставитися до вогню;

читати замовляння від зубного болю.

9 лютого: що не варто робити

мити голову;

дарувати і отримувати подарунки.

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