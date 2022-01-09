Народні прикмети, обряди і звичаї 9 січня 2022 року

Припиниться під вечір сніг — погода покращає.

9 січня церква та віряни вшановують пам'ять апостола первомученика і архідиякона Стефана, преподобного Феодора Начертанного, святого Феодора, архієпископа Константинопольського. Тривають святки.

9 січня: українські народні прикмети

Припиниться під вечір сніг — погода покращає.

Якщо під вечір снігопад припиняється, а небо не прояснилося, то наступного дня падатиме сніг.

З'являються коло сонця чи місяця райдужні кола — в найближчу добу погода погіршиться.

9 січня: церковне свято

Стефан Першомученик — апостол з сімдесяти, мученик. Християнський святий, один з перших християн. Диякон Єрусалимської християнської громади. Згідно з Біблією (дії Апостолів) творив чудеса, переконливо проповідував про Христа. З 560 року його прах перепохований у римській церкві Сан Лоренцо фуорі ле Мура.

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Ім'я Стефана походить від грецького Стефанос, що означає "корона". Традиційно, Стефан зображається з мученицьким вінцем на голові. У східнохристиянській іконографії він зображений у вигляді молодого, безбородого чоловіка з постригом, одягненим в одяг диякона. Рембрандт зобразив його муки у роботі "Побиття камінням святого Стефана".

9 січня: народні традиції

Дівчата ворожать на швидке заміжжя. Раніше вірили, що якщо в день Степана напоїти тварин водою з відра, в якому була срібна монетка, то вони весь рік будуть здоровими.

9 січня: що варто робити

Слідкувати за погодою.

9 січня: що категорично заборонено

Лаятися і сваритися.

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