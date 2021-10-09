Народні прикмети, обряди і звичаї 9 жовтня

Зайці рано нагуляли жиру — на холодну й сніжну зиму.

9 жовтня - віряни та церква вшановують пам'ять апостола, євангеліста Йоана Богослова.

9 жовтня: церковне свято

Іван Богослов — апостол, євангеліст, християнський святий, проповідник, автор кількох творів Нового Завіту.

За традицією у образотворчому мистецтві Івана Богослова часто зображають молодою людиною і єдиного з апостолів без бороди. Як євангеліст, він зображений з пером для писання, книгою чи зі сувоєм. На зображеннях його супроводжує фігура з тетраморфу — орел. На такий спосіб представлення мав вплив той факт, що за часів діяння Ісуса Христа Іван був молодою людиною. В іконографії Івана Богослова також часто присутня чаша і змія, рідше зображення його страждань.

На його честь названо багато християнських соборів по всьому світу.

9 жовтня: народні традиції

Завершували всі польові роботи. Казали "Хто не посіяв до Богослова — не варт доброго слова". Якщо на Богослова дощ зі снігом, то у січні тричі йтиме дощ; сонячно і тепло - день буде дощовий і холодний.

9 жовтня: що треба робити

Івану Богослову заведено молитися під час далекої дороги і не тільки. Якщо людину в дорозі застала ніч або безлюдна місцевість, йому слід попросити захисту у Богослова. Вважається, що той вбереже від нечистої сили, що живе по узбіччях доріг і залякує людей на перехрестях.

9 жовтня: український народний прогностик

Зайці рано нагуляли жиру — на холодну й сніжну зиму.

Якщо кроти роблять входи до нори з півночі - до теплої зими, з півдня - холодної, зі сходу - сухої, а із західної — мокрої. Пізній гриб пізній сніг.

Білий вогонь у печі — на відлигу, червоний на мороз.

9 жовтня: що не можна робити

сваритися з родиною;

бажати зла нікому зла;

допускати поганих думок.

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