Народний депутат Микиша покинув фракцію "Слуга народу"

Він зазначив, що не планує складати мандат.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук оголосив про вихід народного депутата Дмитра Микиші з фракції "Слуга народу".

Про це він заявив на пленарному засіданні українського парламенту 20 грудня, повідомляє видання "Українська правда".

"Згідно з поданою заявою та відповідно до ч. 3 ст. 60 регламенту Верховної Ради України, повідомляю про вихід народного депутата України Микиші Дмитра Сергійовича зі складу депутатської фракції політичної партії "Слуга народу", — заявив Стефанчук.

Окрім цього, за наданою інформацією, Стефанчук повідомив про створення міжфракційного об'єднання "Захист прав військовослужбовців і ветеранів війни", яке очолила позафракційна депутатка Юлія Яцик.

На своїй сторінці у Facebook Микиша не пояснив причини свого рішення, проте зазначив, що не планує складати мандат.

"29 серпня 2019 року я склав присягу на вірність народу України. Служу народу України, державі і буду продовжувати. Тому ніякі мандати я складати не збираюсь, а от з фракції “Слуга народу” я вийшов. Скажімо так, зітхнув з полегшенням", — заявив Микиша.

Нагадаємо, у партії влади, за даними ЗМІ, розглядають варіант перезапуску бренду "Слуга народу" під новою назвою — "Команда Зеленського".

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