"Народний гнів" чи небезпечна тенденція: все, що відомо про серію нападів на ТЦК

Яким чином до нападів на працівників ТЦК причетна та Росії, та чи варто очікувати повторення в інших містах, з'ясовував ТСН.ua.

Вчора, 1 лютого, Україну, крім злочинних ударів РФ, сколихнули ще дві гучні події – у Рівному та Пирятині (Полтавська обл.). У Рівному пролунав вибух в ТЦК, внаслідок якого загинула людина, а у Пирятині озброєний чоловік застрелив працівника ТЦК, що супроводжував мобілізованих. Сьогодні до кривавої серії додався інцидент в Павлограді, де біля ТЦК пролунав вибух.

Що спільному між цими інцидентами, яким чином до них причетна та Росії, та чи варто очікувати повторення в інших містах, з'ясовував ТСН.ua.

Вбивство у Пирятині

1 лютого в місті Пирятин на Полтавщині чоловік напав на військовослужбовця Полтавського РТЦК. Інцидент стався на автозаправці в Пирятині, коли троє військових ТЦК супроводжували групу мобілізованих до 199-го навчального центру.

Погрожуючи рушницею, зловмисник вимагав у працівника ТЦК віддати автомат, а потім вистрілив. Військовий ТЦК загинув на місці внаслідок важкого поранення. Зловмисник заволодів автоматом військовослужбовця та втік разом з одним з мобілізованих.

За попередньою інформацією, стрілець є знайомим мобілізованого, якого хотів "звільними" від мобілізації. Нападник хотів "звільнити" з буса ТЦК родича своєї співмешканки. Натомість мобілізований тримав майбутнього стрільця в курсі того, як рухається автобус, скаржився на самопочуття, щоб був привід загальмувати автобус та вийти на вулицю начебто подихати повітрям.

Це перший випадок в Україні, коли військовий ТЦК загинув під час виконання обов'язків.

Що відомого про загиблого ТЦКівця

Блогерка Євгенія Гавришенко повідомила у соцмережах, що загиблий працівник ТЦК воював найгарячіших свого часу точках фронту: у Серебрянському лісництві, Бахмуті і Авдіївці.

Ветеранка та волонтерка Марія Берлінська також повідомила, що загиблий воював на фронті, а потім був переведений на службу у ТЦК.

Проте згодом виявилося, що ця інформація не відповідає дійсності.

Речник Полтавського ТЦК Роман Істомін розповів у коментарі "ВВС Україна", що загиблий військовий родом із Полтавщини був 1985 року народження.

Він пройшов строкову службу, і в 2023 році був мобілізований. ВЛК визнала його обмежено придатним, тому чоловіка призвали до служби в місцевому ТЦК. Про службу на фронті речник не згадував.

У загиблого військового ТЦК залишилася дружина, діти та батьки.

"Хтось активно розповсюджував інформацію, що загиблий воював у Бахмуті. Натомість він був визнаний обмежено придатним під час мобілізації й призваний прямо в ТЦК у Полтаві. Вбивство жахливе, але й брехати не варто", – зазначає одіозна нардепка Мар'яна Безугла.

Вона закликала владу "не заплющувати очі на тотальну військову корупцію в ТЦК, влаштування "своїх" і піраміду поборів у Сухопутних військах".

Вибухи у ТЦК Рівного і Павлограда

1 лютого, у приміщенні Рівненського ТЦК пролунав вибух. В результаті загинула 1 людина, ще 6 дістали поранення.

У коментарі "Суспільному" речниця Управління СБУ Рівненщини Анна Свінціцька-Савчук відповіла, що наразі не може розповісти про стан людей, які були поранені через вибух в ТЦК.

У Рівненського ТЦК відповіли, що наразі тривають слідчі дії, і більше нічого вони не можуть розповісти. Тому поки про загиблого і поранених внаслідок вибуху у Рівненському ТЦК детально нічого не відомо.

Схожий інцидент стався вже сьогодні ввечері біля будівлі ТЦК у Павлограді на Дніпропетровщині. За словами правоохоронців, "унаслідок вибуху невстановленого предмета зазнав поранення чоловік". Поліцейські проводять слідчі дії.

У Дніпропетровському ТЦК повідомили, що стан постраждалого легкий.

У місцевих пабліках стверджують, що підозрюваний у вибуху ТЦК у Павлограді втік з місця події.

"Очевидець повідомив, що бачив, як чоловік біг від будівлі, сів в авто і швидко поїхав", – йдеться в повідомленні.

Інші випадки

Народна депутатка Софія Федина нагадала, що згадані вище випадки – далеко не єдині. Просто попередні були менш гучними, оскільки обійшлися без жертв.

Так, 24 грудня у Бердичеві було здійснено замовний теракт: зловмисник підірвав саморобний вибуховий пристрій біля місцевого ТЦК. В результаті підриву ніхто з особового складу й цивільних не постраждав.

За підозрою у скоєнні теракту поліція затримала уродженця Донеччини та жительку Бердичева – наркозалежних. Чоловік – неодноразово судимий 41-річний переселенць з Маріуполя, який живе у Києві. Жінка – 23-річна жителька Бердичева.

За інформацією Федини, лише за січень СБУ повідомляло про запобігання:

1. Підриву будівлі одного з підрозділів Сил оборони

2. Підриву ТЦК у Дніпрі

3. Підриву будівлі одного зі структурних підрозділів СБУ у центрі Києва

4. Підриву адмінбудівлі підрозділу ЗСУ на Одещині

"Так виглядає, що московська федерація вербує агентів, аби створити терор всередині країни, і зробити вигляд, що теракти здійснюють "незадоволені" українці", – зазначає нардепка.

Хто стоїть за підривами?

Операції проти військових, а також підриви ТЦК курують структури ГРУ (Головне розвідувальне управління) Російської Федерації та ФСБ. Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

"Паралельно з цим посилюється й медійна кампанія, яка триває з 2022 року, але особливо великі зусилля щодо підриву мобілізації і вливання в медійну частину (блогери, боти, соцмережі) росіяни вкладають з 2024 року", – каже Коваленко.

Громадський активіст і військовослужбовець Євген Карась натомість вважає, що подібні ситуації траплятимуться, на жаль, частіше.

"Зараз пару діб буде більше вибухів і терактів біля ТЦК... Тому ФСБ і ГРУ кине всі зусилля на твоїх сусідів-наркоманів, або бабку-комуністку, аби поставили десь вибухівку з камерою. За 500$. Гроші не заплатять, а біда може бути", – припускає він.

Реакція ЗСУ

Командувач Сухопутних військ генерал-майор Михайло Драпатий назвав вбивства військових у тилу – "червоною лінією, яку не можна перетинати".

"Ми не маємо права мовчки спостерігати за наростаючою хвилею зневаги до захисників України — це за межею того, що можна толерувати", – каже Драпатий.

Генерал нагадав, що раніше уже помічав неодноразові випадки приниження та агресії щодо наших захисників, але не бачив гострої реакції суспільства на це. Тепер йдеться про прямі збройні напади.

"Так діє ворог. Він працює з нами і поміж нас, поки ми роздивляємось, хто що лайкнув", – наголосив військовий.

На його думку, не може бути жодних виправдань вбивству військовослужбовця і нападу на ТЦК. Тому закликає владу відреагувати жорстко і забезпечити справедливе покарання для винних.

"Без справедливого покарання вбивць, зловтішників і зрадників, ми отримаємо ще більше вбитих в тилу побратимів. В інших містах. В інших кварталах. На заправках, у супермаркетах, у під’їздах, на вулицях, які ми називаємо іменами Героїв. Якщо суспільство перетравить ці напади, погані симптоми стануть діагнозом. Хочу вірити, що в тій точці, де ми зараз, це не є можливим. Бо єдине, що відділяє нас від ворога – це Сили оборони України, Збройні Сили. Поки ми втрачаємо найкращих наших людей на фронті, в тилу не маємо втратити совість", – підсумував Драпатий.

Що кажуть у суспільстві

Відомі громадські діячі та лідери думок однозначно засуджують ці напади.

"Вибух поруч з ТЦК в Павлограді після вибуху в Рівному доводить, що це системна, спланована та послідовна акція російських спецслужб. Спроба в такий агресивний спосіб розколоти суспільство. Викликати та привіти нарратив, що ТЦК заслуговує підриву. Хто спробує таке промовити вголос - ворог. Хто буде таке поширювати - ворог. Без варіантів", – зазначає колишній радник мера Маріуполя, блогер Петро Андрющенко.

Ветеранка і волонтерка Марія Берлінська закликає максимально жорстко покарати винних..

"Ми не Росія. Але під час війни однозначно має бути порядок і дисципліна. Інакше дисципліна в нас все одно буде. Тільки наведуть її росіяни, корейці, білоруси, іранці і китайці. В концтаборах під Полтавою. Недалеко від тієї заправки", – попереджає вона.

Парамедикиня Анастасія Настенко пішла ще далі і зізналася, що навіть задумалася про службу в ТЦК, щоб “знищувати на місці” тих, хто нападає на військових.

Скриншот постів Настенко / Колаж t.me/kiev_writes

Натомість у коментарях чимало українців висловили підтримку діям нападників на ТЦК.

Саме такий коментра нібито залишили вихователька одного з дитсадків Рівного, за що "загриміла" до бази "Миротворця". Щоправда, сама жінка запевняє, що її сторінку зламали.

Екснардеп і військовий бригади Нацгвардії "Рубіж" Андрій Іллєнко поділився власними спостереженнями. На його думку, співвідношення лайків і коментарів, які підримують вбивство українських військових у тилу, приблизно таке: 95% відверті московські боти (порожні сторінки, закриті акаунти), 5% – "реальні дегенерати та вороги".

Військовий не вірить, що "наш народ настільки збожеволів та здеградував, щоб підтримувати вбивство своїх військових і бажати собі поразки, окупації та геноциду".

Розмиття поняття "свій – чужий"

Блогер Сергій Фурса наголошує, що зараз росіяни можуть тріумфувати, адже багато українців готові радіти чи співчувати вбивці українського солдата.

"Це все результат дуже ефективності російської пропаганди, яку залюбки споживають прості українці. Які цього тижня раділи і зупинкам грантової допомоги для України. І вбивству українського солдата. Занадто багато російських наративів під час війни з Росією. Це шлях до поразки. І треба визнати, що програємо в головах, щоб це змінити",– каже експерт.

На його думку, це стало можливим, бо російська пропаганда і корисні ідіоти з України навʼязали образ поганих працівників ТЦК, ворогів простих українців.

"Просто тому, що ТЦК виконує закон. Намагаючись врятувати мобілізацію, іспит на яку провалило українське суспільство. Яке не тільки толерує ухилення від мобілізації, але, схоже, сприймає вже його як геройство. Росіяни змогли побудувати конструкт "свій чужий" не по лінії російські окупаційні війська проти українського народу, а українська армія проти українського народу", – вважає Фурса.

Історик і нардеп Володимир В'ятрович додав, що така тактика – вже давно відома Москві. Саме за її допомогою Кремлю вдалося здолати УПА.

"Ніхто вже не знав хто свій, а хто зрадник. Своїх перестали бачити, зрадників помічали всюди. Підпілля втратило базу, яка живила його і почало згасати. Чекістам залишилося провести остаточну зачистку", – зазначає В'ятрович.

Тому історик закликає пам'ятати, що Москва як ніхто інший вміє ділити, щоб нищити.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.