Народний синоптик попередив українців про сильні снігопади та зливи: коли очікувати

Зміна синоптичної ситуації відбудеться вже цього тижня.
До України йде відчутне потепління з сильними снігопадами та зливами.
Про це попередив народний синоптик Станіслав Щедрін.
Так, за його словами, така погода очікується в країні вже від 7 грудня.
"Від 7 грудня до України почне надходити низка циклонів з сильними снігопадами та дощами. Вони також принесуть із собою значне потепління по всій країні до +2+10 градусів", - наголосив Щедрін.
Нагадаємо, раніше синоптикиня Наталія Діденко повідомила, що від середини поточного тижня до України прийде потепління. Погода у більшості регіонів стане плюсовою навіть вночі.
Водночас народний синоптик Станіслав Щедрін зазначав, що загалом перший місяць зими в Україні буде теплим. Також, за його словами, у грудні буде багато опадів у вигляді снігу та дощу.
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