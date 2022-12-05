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Народний синоптик попередив українців про сильні снігопади та зливи: коли очікувати

Автор
Ірина ЗагородняІрина Загородня
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Народний синоптик попередив українців про сильні снігопади та зливи: коли очікувати

Фото: УНІАН

Зміна синоптичної ситуації відбудеться вже цього тижня.

До України йде відчутне потепління з сильними снігопадами та зливами.

Про це попередив народний синоптик Станіслав Щедрін.

Так, за його словами, така погода очікується в країні вже від 7 грудня.

"Від 7 грудня до України почне надходити низка циклонів з сильними снігопадами та дощами. Вони також принесуть із собою значне потепління по всій країні до +2+10 градусів", - наголосив Щедрін.

Нагадаємо, раніше синоптикиня Наталія Діденко повідомила, що від середини поточного тижня до України прийде потепління. Погода у більшості регіонів стане плюсовою навіть вночі.

Водночас народний синоптик Станіслав Щедрін зазначав, що загалом перший місяць зими в Україні буде теплим. Також, за його словами, у грудні буде багато опадів у вигляді снігу та дощу.

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Дата публікації
Перегляди
1036
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