Народний супротив: у Мелітополі невідомий снайпер розстріляв авто з російськими окупантами

Народний супротив: у Мелітополі невідомий снайпер розстріляв авто з російськими окупантами

Зараз окупанти шукають стрільця.

У Мелітополі триваєневідомі розстріляли авто російських окупантів із позначкою Z. Зараз російські військові розшукують "снайпера".

Про це в ефірі каналу "Україна 24" розповів один із місцевих журналістів.

За його словами, сьогодні вночі у Мелітополі біля місцевої швейної фабрики сталася сутичка, після якої виявили розстріляний ворожий легковий автомобіль із позначкою Z.

Журналіст також повідомив, що вранці окупанти влаштували в місті патрулі, зупиняли авто і розповідали, що шукають "нацистського снайпера".

"Поки ніхто не знає, що це була за збройна акція й кого розстріляли в тій машині. Втім ми бачимо, що народний спротив триває", – сказав журналіст.

Нагадаємо, що у Росії на кордоні РФ з Україною невідомі пошкодили залізничне полотно, щоб заблокувати постачання техніки та зброї.