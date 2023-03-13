Народний тренер «Голосу країни» і меценат Андрій Мацола допоможе 50 воїнам ЗСУ в лікуванні, реабілітації та протезуванні

В рамках благодійної ініціативи “Твій Голос на аерозасоби для розвідки”, яку проводив «Голос країни» разом з Dobro.UA та Фондом компетентної допомоги армії «Повернись живим» було зібрано 3 мільйони гривень.

Народний тренер «Голосу країни», український бізнесмен та меценат Андрій Мацола допоможе 50 українським захисникам відновитись після поранень, які вони отримали, захищаючи Україну.

Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі: «Ми ухвалили рішення протягом цього року допомогти 50 воїнам ЗСУ в лікуванні, реабілітації, протезуванні та відновленні. Наша мета — підтримати тих, хто захищає і підтримує нас. Тих, хто, незважаючи на високу ціну, захищає Батьківщину. Слава нашим героям!»

В рамках соціальної ініціативи мецената перші три воїни вже отримали найсучасніші протези.

«В очах цих хлопців — перемога. Їхня особиста, яка відкриває перед ними нове життя, і перемога наша спільна, за яку нам ще треба боротися, але яку кожен з нас чітко бачить попереду.

Павло, Сергій та Володимир — потужний приклад нашої української нескореності. Бої на Донеччині змінили їх — внаслідок ворожих обстрілів вони втратили частини своїх тіл, але не втратили бажання жити, мріяти і розвивати Україну. Хлопці вже отримали найсучасніші протези ніг та рук, зараз відновлюються і розпочинають нове життя — і це найменше, що ми можемо зробити для їхнього майбутнього. Тож Сергій вже незабаром зіграє в футбол зі своїм сином, Володимир обовʼязково візьме на руки свою новонароджену дитину, а Павло можливо повернеться в Збройні сили, щоб ділитися своїм досвідом та знаннями з нашими захисниками. Слава нашим героям!», — написав Андрій Мацола і поділився світлиною з військовими, які вже отримали протези.

Нагадаємо, в рамках благодійної ініціативи “Твій Голос на аерозасоби для розвідки”, яку проводив «Голос країни» разом з Dobro.UA та Фондом компетентної допомоги армії «Повернись живим» було зібрано 3 мільйони гривень на важливу закупку для цілої бригади українських захисників на передовій – квадрокоптер Matrice 300 RTK та 17 малогабаритних дронів DJI Mavic 3 Fly MoreCombo. До благодійності долучився меценат та народний тренер «Голосу країни» Андрій Мацола. Своїм внеском у сумі 2 мільйони 600 тисяч гривень він повністю закрив благодійний збір.