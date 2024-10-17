Народну депутатку від “Слуги народу” підозрюють у незаконному збагаченні на 20 млн

За рахунок отриманих активів нардепка придбала будинок на Одещині, в якому тепер проживає.

У четвер, 17 жовтня, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру у незаконному збагаченні чинній народній депутатці. За даними слідства, у 2021-2022 роках вона набула у власність активи на суму понад 20 млн грн.

Про це повідомили на сайті НАБУ.

За рахунок отриманих активів нардепка придбала будинок на Одещині, в якому тепер проживає.

“Її офіційний дохід за цей період та заощадження становили не більше 2,7 млн грн, які підозрювана використала на інші цілі. Таким чином нардепка незаконно збагатилася на суму понад 20 млн грн”, - йдеться у повідомленні.

У НАБУ не називають прізвища народної депутатки, однак, за інформацією її колеги по Верховній Раді Олексія Гончаренка, йдеться про членкиню фракції “Слуги народу” Ірину Кормишкіну-Аллахвердієву.

Народній депутатці інкримінують ст. 368-5 Кримінального кодексу, санкція якої – позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Нагадаємо, Ірина Кормишкіна-Аллахвердієва у 2023 році задекларувала найбільший дохід серед колег із фракції "Слуга народу" — 123,5 млн грн. Водночас основний дохід отримала не сама депутатка, а її чоловік Юрій Кормишкін, який є власником фінансово-промислової групи "Південна Аграрно-Експортна Компанія". Саме 2023 року Аллахвердієва вийшла заміж за депутата Миколаївської облради Юрія Кормишкіна і змінила прізвище.

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