Народила в 12 років від "знайомого": на Полтавщині викрили зґвалтування дитини

На Полтавщині затримали чоловіка за зґвалтування дівчинки / © Офіс Генерального прокурора

У Миргородському районі Полтавської області правоохоронці затримали 35-річного чоловіка за підозрою у зґвалтуванні малолітньої дівчинки. Злочин викрили після того, як у березні 2026 року 12-річна потерпіла народила доньку.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, подія сталася 2025 року, коли дитина перебувала в гостях у знайомого. Чоловік, застосувавши фізичну силу, зґвалтував дівчинку, якій на той момент виповнилося лише 11 років. Потерпіла тривалий час приховувала те, що сталося, не наважуючись розповісти про злочин навіть матері.

Наразі фігурантові повідомлено про підозру у зґвалтуванні особи, яка не досягла чотирнадцяти років (ч. 4 ст. 152 КК України). Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

«Стосовно дитини скоєно особливо тяжкий злочин, тому прокуратура клопотала про винятковий запобіжний захід. Суд задовольнив клопотання, і наразі підозрюваний перебуває під вартою», — повідомив керівник Миргородської окружної прокуратури Антон Чорнорук.

Також він запевнив, що підозрюваного взято під варту без права внесення застави. Слідчі дії тривають, правоохоронці встановлюють усі деталі події.

