Відстрочка від мобілізації / © ТСН.ua

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Законопроєкт №15541 пропонує давати військовозобов’язаним рік відстрочки від мобілізації після народження дитини. Проте ця норма чомусь не поширюється на чоловіків, які вже проходять військову службу. Через це сім’ї опиняються у нерівних правових умовах.

Про це пише «Судово-юридична газета».

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Відстрочка на рік через народження дитини не «світить» військовим

У нинішній редакції законопроєкт №15541 не стосується чоловіків, які вже проходять військову службу. Якщо під час служби у чоловіка народжується дитина, сам факт народження малюка не дає військовому права на передбачену проєктом річну відстрочку. Це пов’язано з тим, що норма передбачає відстрочку саме від призову, тоді як військовослужбовець уже був мобілізований і перебуває на службі.

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У результаті дві сім’ї, в яких приблизно одночасно народилися діти, можуть опинитися у різних правових умовах.

Водночас автори ініціативи виходять із того, що батько має отримати можливість брати участь у догляді за новонародженою дитиною, підтримувати матір після пологів та допомагати сім’ї протягом особливо важливого першого року життя дитини. Сам статус військовослужбовця не скасовує потреби сім’ї в такій підтримці.

Саме тому це питання потребує окремого врегулювання на законодавчому рівні. Йдеться не обов’язково про автоматичне звільнення військовослужбовця від служби після народження дитини. Однак якщо поява дитини визнається вагомою сімейною обставиною для надання відстрочки військовозобов’язаному, необхідно визначити, які гарантії матиме військовослужбовець, якщо дитина народилася вже під час його служби.

Відсутність такого механізму є однією з головних причин запитань до запропонованих змін. Фактично вони створюють додаткову можливість для батьків, які ще не проходять службу, тоді як військовослужбовці, які вже виконують свій обов’язок, не отримують аналогічної гарантії.

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Водночас чинне законодавство передбачає для військовослужбовців можливість отримати відпустку за сімейними обставинами. У передбачених законом випадках її тривалість може становити до 10 календарних днів. Проте така відпустка очевидно не є аналогом відстрочки терміном на один рік.

Що слід змінити в законопроєкті про відстрочку у разі народження дитини?

Автори матеріалу акцентують — якщо автор законопроєкту прагне забезпечити рівні сімейні гарантії, однієї лише зміни статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» буде недостатньо. Варто також передбачити окремий механізм захисту для військовослужбовців, у яких дитина народилася під час служби.

В іншому разі, йдеться у статті, аргумент щодо необхідності захисту сім’ї може вступити у суперечність із принципом рівності громадян перед законом. Адже за запропонованої моделі сім’я військовослужбовця фактично опиняється у менш захищеному становищі лише через те, що її батько вже виконує військовий обов’язок.

Відстрочка для батьків трьох і більше дітей

Чинне законодавство вже враховує сімейні обставини як підставу для отримання відстрочки. Зокрема, відповідне право мають чоловіки, на утриманні яких перебувають троє або більше дітей віком до 18 років.

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Однак законопроєкт №15541 порушує ще одне питання, яке фактично залишилося без належної уваги. У разі ухвалення документа, народження однієї дитини стане окремою підставою для відстрочки. Водночас чинні норми вже передбачають таку гарантію для чоловіків, які утримують трьох і більше дітей віком до 18 років.

На практиці це може призвести до виникнення своєрідної послідовності сімейних обставин, які по-різному впливатимуть на право чоловіка на відстрочку.

Після появи першої дитини чоловік зможе скористатися запропонованою законопроєктом відстрочкою протягом першого року її життя. Водночас документ не встановлює, що після досягнення дитиною однорічного віку чоловіка автоматично призиватимуть на військову службу. У цей момент лише припиняє діяти конкретна підстава для відстрочки, яка пов’язана з віком дитини.

Водночас за час дії такої відстрочки у чоловіка можуть з’явитися інші передбачені законом підстави для її продовження. Зокрема, у родині може народитися друга, а згодом і третя дитина. А це за відповідних умов створить уже іншу підставу для відстрочки. Таким чином, запропонована норма потенційно дозволятиме чоловікові протягом тривалого періоду користуватися законними підставами для відстрочки.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15541, який пропонує надавати річну відстрочку від мобілізації чоловікам із дітьми до одного року. Ініціатива викликала хвилю обурення в соцмережах: українці, зокрема дружини військовослужбовців, критикують її за несправедливість щодо сімей тих, хто вже воює роками, і закликають владу натомість вирішити питання демобілізації та термінів служби. Юристи ж зазначають, що закон підтримає демографію, але загострить дискусію про рівність та поповнення Сил оборони.

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