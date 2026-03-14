Народилися у сорочці: «Шахед» впав за 30 метрів від мобільної групи (відео)

Мобільна вогнева група ДПСУ приземлила ворожий дрон у кількох десятках метрів від себе.

ДПСУ показала відео збиття "Шахеда"

У Мережі з’явилося відео, як «Шахед» впав за 30 метрів від мобільно вогневої групи, що його збила.

Відео інциденту опублікувала Держприкордонслужба.

«На Північно-Слобожанському напрямку прикордонники збили ворожий „шахед“. Він впав за 30 метрів від мобільної вогневої групи», — йдеться в повідомленні.

Ударною хвилею одного бійця з вогневої групи відкинуло з машини. На щастя, всі залишились живі.

Нагадаємо, що у ніч проти 14 березня Росія випустила майже 500 повітряних цілей по нашій країні.

