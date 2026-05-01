ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
135
Час на прочитання
2 хв

Народжені на війні: у підрозділі ЗСУ з’явилися "бойові" кошенята (фото)

Бійці 92-ї ОШБр показали своїх нових побратимів — кошенят Рись, Волю та Таргана. Ця історія про фронтову Кицю, яка пройшла з підрозділом шлях від Харківщини до нових рубежів, та її пухнасте підкріплення, що спить у шоломах захисників.

Автор публікації
Руслана Сивак
Коментарі
Кошенята у 92-й ОШБр

У підрозділі безпілотних наземних систем 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка з’явилися троє кошенят, які народилися в зоні бойових дій.

Про це повідомили на офіційних ресурсах роти НРК 92-ї ОШБр.

Історія появи «бойової родини»

За словами військових, мати кошенят прибилася до військовослужбовців восени минулого року, коли підрозділ виконував завдання на Харківському напрямку. Бійці почали підгодовувати тварину, і вона залишилася з ними. Спеціального імені кішці не вигадували, називаючи її просто — Киця.

Під час передислокації на іншу ділянку фронту військові забрали тварину з собою, вважаючи її повноправним членом команди. Вже на новому місці Киця привела трьох пухнастиків.

Бійці назвали кошенят на честь моделей наземних роботизованих комплексів (НРК), які використовує підрозділ:

  • «Рись»

  • «Воля»

  • «Тарган»

Зараз військовослужбовці дбають про нове поповнення: забезпечують тварин їжею та доглядом. Як зазначають у підрозділі, кошенята стали для них справжньою «віддушиною» серед воєнних буднів, а іноді малеча навіть використовує шоломи бійців як місце для сну.

«Навіть на війні є місце для життя і тепла», — заявили військові.

Нагадаємо, українські військовослужбовці під час виконання бойового завдання врятували козулю, яка заплуталася в антидроновій сітці. Тварину помітили бійці артилерійського підрозділу UNIT-A прикордонної бригади «Помста» біля дороги.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
135
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie