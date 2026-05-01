Народжені на війні: у підрозділі ЗСУ з’явилися "бойові" кошенята (фото)
Бійці 92-ї ОШБр показали своїх нових побратимів — кошенят Рись, Волю та Таргана. Ця історія про фронтову Кицю, яка пройшла з підрозділом шлях від Харківщини до нових рубежів, та її пухнасте підкріплення, що спить у шоломах захисників.
У підрозділі безпілотних наземних систем 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка з’явилися троє кошенят, які народилися в зоні бойових дій.
Про це повідомили на офіційних ресурсах роти НРК 92-ї ОШБр.
Історія появи «бойової родини»
За словами військових, мати кошенят прибилася до військовослужбовців восени минулого року, коли підрозділ виконував завдання на Харківському напрямку. Бійці почали підгодовувати тварину, і вона залишилася з ними. Спеціального імені кішці не вигадували, називаючи її просто — Киця.
Під час передислокації на іншу ділянку фронту військові забрали тварину з собою, вважаючи її повноправним членом команди. Вже на новому місці Киця привела трьох пухнастиків.
Бійці назвали кошенят на честь моделей наземних роботизованих комплексів (НРК), які використовує підрозділ:
«Рись»
«Воля»
«Тарган»
Зараз військовослужбовці дбають про нове поповнення: забезпечують тварин їжею та доглядом. Як зазначають у підрозділі, кошенята стали для них справжньою «віддушиною» серед воєнних буднів, а іноді малеча навіть використовує шоломи бійців як місце для сну.
«Навіть на війні є місце для життя і тепла», — заявили військові.
Нагадаємо, українські військовослужбовці під час виконання бойового завдання врятували козулю, яка заплуталася в антидроновій сітці. Тварину помітили бійці артилерійського підрозділу UNIT-A прикордонної бригади «Помста» біля дороги.