Народження дитини 2026 року: які суми буде виплачувати держава

Одяг для новонародженого / © pixabay.com

В Україні від 1 січня 2026 держава підвищила розмір допомоги при народженні дитини до 50 тис. грн для дітей.

Про це повідомили у Дії у Telegram.

Згідно з оновленими умовами, для дітей, які народилися після 1 січня 2026 року, одноразова державна допомога при народженні становитиме 50 тис. грн. Також збільшено вартість «Пакунка малюка» — тепер вона складає 8 451 грн.

Подати заяву на отримання допомоги може один із батьків або законний опікун дитини. Це можна зробити онлайн через застосунок «Дія» або особисто, звернувшись до найближчого відділення Пенсійного фонду України.

У випадку, якщо дитина народилася за кордоном, для призначення виплат необхідно подати офіційні документи про народження, видані компетентними органами країни перебування, з дотриманням вимог українського законодавства.

Водночас для дітей, народжених до 1 січня 2026 року, умови залишаються незмінними. Загальний розмір допомоги становить 41 280 грн, з яких 10 320 грн виплачуються одноразово, а решта суми — щомісячними виплатами протягом трьох років.

У міністерстві також уточнили, що для дітей, які перебувають на повному державному утриманні, кошти допомоги зараховуються на депозитний рахунок і зберігаються до досягнення повноліття.

Крім того, в Україні продовжує діяти сервіс «єМалятко», яким уже скористалися близько 600 тисяч родин. Він дозволяє одним електронним запитом оформити до семи державних послуг, пов’язаних із народженням дитини.

