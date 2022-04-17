“Народжені перемагати”: як реактивно-артилерійський підрозділ ДШВ знищував сили російських окупантів

Зведені підрозділи збройних сил РФ декілька разів намагалися просуватися у Харківському напрямку. Однак доїхати ворогу таки не вдалося.

Декілька бойових епізодів, присвячених високій професійності та мужності воїнів реактивного артилерійського підрозділу 81 окрема аеромобільна бригада Десантно-штурмових військ ЗСУ, переповіло командування десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Служба зв’язків з громадськістю 81 окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗС України

Так, ще в березневі дні, зведені підрозділи збройних сил РФ декілька разів намагалися просуватися у Харківському напрямку. Однак доїхати ворогу таки не вдалося.

"З отриманням завдання, реактивний артилерійський підрозділ швидко та організовано виїжджав на позиції та завдавав потужних ударів противнику. В результаті було знищено командний пункт, велику кількість військової техніки, а також колону підрозділів морської піхоти окупантів". - додало командування.

Нещодавно, рахунок знищених окупантів реактивним підрозділом ДШВ значно збільшився. Завдяки точним розрахункам та іншим заходам, вогнем реактивників були нанесені потужні удари по наступаючим силам противника.

Зокрема, за підтвердженою інформацією, противник зазнав великих втрат:

5 танків,

10 одиниць бронетанкової техніки (БМП та БТР),

близько сотні живої противника.

Особовий склад реактивного артилерійського підрозділу представлений до Державних нагород. “Народжені перемагати” – такий девіз 81 окрема аеромобільна бригада.

Служба зв’язків з громадськістю 81 окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗС України

Також ДШВ додає фото результатів роботи реактивного артилерійського підрозділу щодо знищення сил збройних сил РФ.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 53-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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