"Народження нової військової школи": Арестович назвав основні завдання, які ЗСУ виконали в Лисичанську

ЗСУ вийшли з міста Лисичанськ Луганської області.

В Генштабі назвали це "тактичним рішенням", щоб зберегти життя українським захисникам.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає операцію в Лисичанську успішною. Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

"Пояснюю: оборона Лисичансько-Сєвєродонецької агломерації (СДЛ) – це успішна військова операція. Її головним завданням було:

скувати основні сили противника,

завдати їм втрат,

виграти час для постачання західного озброєння та вдосконалення другої лінії оборони,

створити умови для наших наступальних дій на інших ділянках фронту.

Всі завдання операції - виконані: "Хімарси" тут, втрати у росіян жахливі, друга лінія оборони в готовності, ЗСУ веде контрнаступальні дії на трьох ділянках фронту: під Вугледаром, Запорізькому напрямку, Херсонському. Ще раз – росіяни на трьох (Харків, Ізюм, Бахмут) і ми на трьох. Місяць тому ми вели на одному-двох, а вони на п'яти", - написав Арестович.

Також читайте Військовий експерт пояснив, що означає відведення ЗСУ від Лисичанська

Він додав, що одним з головних досягнень цієї операції став зламаний червоноармійський стереотип "ні кроку назад", який 8 років за інерцією тиснув над військовою думкою українців і коштував Україні і Іловайська, і падіння ДАПу, 32-го блокпоста.

"А злам стереотипу – це дуже дорогого варте. Це – народження національної військової школи. Дебальцеве було відіграно складно, але вже у потрібному напрямку (зберегти людей), а СДЛ – взагалі на "добре" і це – у надзвичайно складних умовах. Дилему Кутузова дозволено у військовому мистецтві двісті років тому:

зберегли армію - повернемо територію,

не зберегли армію, не буде ні армії, ні території.

Як червоний командир, я найбільше не любив у червоних командирах тупий жуківський стереотип: "Стоїмо до кінця!". А червоноармійська школа прощала генералам усі – мільйони вбитих об оборону, мільйони вбитих в обороні, аби не відступали. Ні, нам такого не потрібне. Якщо ми воюватимемо, як РККА/РА, зітремося. Нам потрібно, як козаки – хитрістю та маневром", - вважає Арестович.

На його думку, українська армія успішно справляється з обороною, натомість російська армія зазнала безглуздих втрат, взявши районний центр.

"Лисичанськ ми повернемо. Ми знову зробили їх красиво", - резюмував Арестович.

Нагадаємо, що наразі окупованих росіянами Сєвєродонецьку та Лисичанську залишаються близько 18 тисяч мирних жителів.

Читайте також: