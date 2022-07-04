"Народження нової військової школи": Арестович назвав основні завдання, які ЗСУ виконали в Лисичанську

ЗСУ вийшли з міста Лисичанськ Луганської області.
В Генштабі назвали це "тактичним рішенням", щоб зберегти життя українським захисникам.
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає операцію в Лисичанську успішною. Про це він написав у своєму телеграм-каналі.
"Пояснюю: оборона Лисичансько-Сєвєродонецької агломерації (СДЛ) – це успішна військова операція. Її головним завданням було:
- скувати основні сили противника,
- завдати їм втрат,
- виграти час для постачання західного озброєння та вдосконалення другої лінії оборони,
- створити умови для наших наступальних дій на інших ділянках фронту.
Всі завдання операції - виконані: "Хімарси" тут, втрати у росіян жахливі, друга лінія оборони в готовності, ЗСУ веде контрнаступальні дії на трьох ділянках фронту: під Вугледаром, Запорізькому напрямку, Херсонському. Ще раз – росіяни на трьох (Харків, Ізюм, Бахмут) і ми на трьох. Місяць тому ми вели на одному-двох, а вони на п'яти", - написав Арестович.
Він додав, що одним з головних досягнень цієї операції став зламаний червоноармійський стереотип "ні кроку назад", який 8 років за інерцією тиснув над військовою думкою українців і коштував Україні і Іловайська, і падіння ДАПу, 32-го блокпоста.
"А злам стереотипу – це дуже дорогого варте. Це – народження національної військової школи. Дебальцеве було відіграно складно, але вже у потрібному напрямку (зберегти людей), а СДЛ – взагалі на "добре" і це – у надзвичайно складних умовах. Дилему Кутузова дозволено у військовому мистецтві двісті років тому:
- зберегли армію - повернемо територію,
- не зберегли армію, не буде ні армії, ні території.
Як червоний командир, я найбільше не любив у червоних командирах тупий жуківський стереотип: "Стоїмо до кінця!". А червоноармійська школа прощала генералам усі – мільйони вбитих об оборону, мільйони вбитих в обороні, аби не відступали. Ні, нам такого не потрібне. Якщо ми воюватимемо, як РККА/РА, зітремося. Нам потрібно, як козаки – хитрістю та маневром", - вважає Арестович.
На його думку, українська армія успішно справляється з обороною, натомість російська армія зазнала безглуздих втрат, взявши районний центр.
"Лисичанськ ми повернемо. Ми знову зробили їх красиво", - резюмував Арестович.
Нагадаємо, що наразі окупованих росіянами Сєвєродонецьку та Лисичанську залишаються близько 18 тисяч мирних жителів.
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