Народження під звуки повітряної тривоги: як грудне молоко рятує життя маленьким українцям під час війни

В умовах війни материнське молоко може врятувати дитині життя, тому дуже важливо налагодити та підтримувати грудне вигодовування.

Анастасія народжувала третього сина під звуки повітряної тривоги. Попри постійні хвилювання через війну вона вірила, що зможе годувати малюка грудьми. Досвід зі старшими дітьми, підтримка рідних і віра у власні сили допомогли їй це зробити.

Про це пише UNICEF Ukraine.

“Третього сина народжувала під повітряну тривогу та постійний моніторинг новин. Попри все я хотіла зберегти грудне вигодовування, адже знаю його цінність із власного досвіду материнства. Першого сина я не годувала грудьми, адже на той час ніхто не пояснив, як правильно налагодити грудне вигодовування. Другого сина годувала до 2 років. Наразі із третім синочком я вже мама, яка знає все про грудне вигодовування, і навіть попри постійні хвилювання через війну я вірила, що зможу годувати. Коли мені здавалось, що в мене меншає молока, чи дитина недостатньо поїла, я збільшувала кількість прикладань. І це допомогло! Віра у власні сили, підтримка та турбота про дитину додають мамам впевненості навіть у непрості часи", - розповіла Анастасія Заболотська, мама трьох дітей.

Якщо вам здається, що молока недостатньо, прикладайте дитину до грудей якомога частіше. Якщо потрібна допомога, зверніться до консультантів з грудного вигодовування – https://bit.ly/GV_konsultanty.

Нагадаємо, що раніше ТСН.ua закликав мам розповісти про досвід годування грудьми: пересічні українки та популярні блогерки розповідають власні історії грудного вигодовування.

Читайте також:

Ксенія Соловей про грудне вигодовування: чи доречно робити це на очах у сторонніх