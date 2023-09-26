Народжуваність в Україні може побити антирекорд і впасти до найнижчого у світі рівня – WSJ

Народжуваність в Україні може стати найнижчою у світі.

В Україні за перші шість місяців 2023 року народжуваність знизилася на 28% порівняно з аналогічним періодом до повномасштабної війни. Це рекордне падіння показника від моменту здобуття Україною незалежності 1991 року.

Про це пише The Wall Street Journal.

В Україні рівень народжуваності був одним із найнижчих у Європі ще до повномасштабного вторгнення Росії. Зараз показник, за прогнозами українських демографів, може стати найнижчим у світі.

За негативним сценарієм, населення України може скоротитися до 30 млн протягом наступних двох десятиліть порівняно з 43 млн напередодні вторгнення РФ, вважає фахівець Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Олександр Гладун.

Як йдеться у матеріалі, рівень народжуваності в України почав падати (на 12%) ще після окупації Криму 2014 року. Однак після початку повномасштабної війни коефіцієнт народжуваності взагалі впав до 1,2. Це водночас, що для підтримки чисельності населення цей показник має становити 2,1 дитини на одну жінку.

Через повномасштабну війну мільйони жінок із дітьми були змушені залишити країну, а чоловікам віком від 18 до 60 років заборонили виїзд, тож багато пар були фізично розділені, а інші відкладають народження дітей.

Нагадаємо, за прогнозами науковців, в Україні до 2033 року проживатимуть не більше 35 мільйонів людей.

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