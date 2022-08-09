Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Народжують в коридорах лікарні: як грудне вигодовування стає запорукою безпеки для українок під час війни

Дата публікації
Перегляди
261
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Народжують в коридорах лікарні: як грудне вигодовування стає запорукою безпеки для українок під час війни

Фото: Pexels

Грудне вигодовування стало запорукою безпеки для Олени та її малюка.

Про це пише ЮНІСЕФ.Україна у Facebook. 

Олена народила синочка Михайла під обстрілами три місяці тому. Для неї дуже важливо було успішно налаштувати грудне вигодовування. Бо під час війни саме грудне вигодування може стати запорукою виживання та безпеки для малюка, який разом із мамою опинився в умовах обстрілів, евакуації, без доступу до стерильного посуду та гарячої води.

Так і сталося з родиною Олени. Під час евакуації до Рівного у них з сином не було можливості навіть вийти з машини, тому що зі справа і зліва все було заміновано. Тоді їх рятувало грудне вигодовування — син був ситий і захищений.

Нагадаємо, що раніше ТСН.ua закликав мам розповісти про досвід годування грудьми: пересічні українки та популярні блогерки розповідають власні історії грудного вигодовування.

Читайте також: 

Ксенія Соловей про грудне вигодовування: чи доречно робити це на очах у сторонніх

Ксенія Соловей про грудне вигодовування: чи доречно робити це на очах у сторонніх

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
261
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація