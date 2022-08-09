Народжують в коридорах лікарні: як грудне вигодовування стає запорукою безпеки для українок під час війни

Про це пише ЮНІСЕФ.Україна у Facebook.

Олена народила синочка Михайла під обстрілами три місяці тому. Для неї дуже важливо було успішно налаштувати грудне вигодовування. Бо під час війни саме грудне вигодування може стати запорукою виживання та безпеки для малюка, який разом із мамою опинився в умовах обстрілів, евакуації, без доступу до стерильного посуду та гарячої води.

Так і сталося з родиною Олени. Під час евакуації до Рівного у них з сином не було можливості навіть вийти з машини, тому що зі справа і зліва все було заміновано. Тоді їх рятувало грудне вигодовування — син був ситий і захищений.

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Нагадаємо, що раніше ТСН.ua закликав мам розповісти про досвід годування грудьми: пересічні українки та популярні блогерки розповідають власні історії грудного вигодовування.

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