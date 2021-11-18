"Народжуються завдяки воді з башти": у селі в Рівненській області стався бейбі-бум серед близнюків і двійнят

"Народжуються завдяки воді з башти": у селі в Рівненській області стався бейбі-бум серед близнюків і двійнят

За словами місцевих по двоє дітей у родинах почали з'являтися після будівництва водонапірної башти.

У Рівненській області стався справжній бум серед близнюків і двійнят. Там на одній вулиці народились сім таких пар. І всі вони хлопчики.

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Про це йдеться у сюжеті ТСН.Ранок.

Місцеві вважають, що близнята народжуються завдяки воді з башти. Бо такий бум на дітей почався після того, як на їхній вулиці збудували водонапірну башту.

Згодом, там звили гніздо лелеки. І в родин, які користуються цією водою - почали народжуватися по двоє діток.

І це не лише українська тенденція. Журнал Human Reproduction навесні 2021 року опублікував дослідження, в якому йшлося про те, що останнім часом у світі народжується найбільше двійнят, аніж коли-небудь раніше. Щороку на світ з'являються півтора мільйона близнят, кожне 42-ге немовля має близнюка.

Нагадаємо, що у Харкові медики допомогли жінці народити двійню. Пологи довелось приймати у ванній кімнаті.

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