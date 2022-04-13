Наркотиків на 1 мільйон: поліція Тернопільщини "накрила" наркобанду з великою партією психотропів

Злочинці продавали наркотики через "Телеграм"-канали та онлайн-магазини.

Поліцейські Тернопільщини затримала організовану злочинну групу з 13 людей, які займалась продажем наркотиків на території п'яти областей західної України. У наркоторгівців вилучили наркотиків на 1 млн грн, крім того, знайшли ще 600 тис. грн готівкою та 2 тис. доларів. Злочинців правоохоронці вистежували понад рік.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Тернопільської області.

Незаконний бізнес організував разом зі своєю співмешканкою житель Хмельниччини. Чоловік створив 4 інтренет-магазини. Спочатку займався "підприємницькою діяльністю" з подругою, яка вела бухгалтерію та приймала замовлення.

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Згодом організатор розширив діяльність і залучив до роботи понад 15 чоловіків та жінок. Функції між усіма були чітко розподілені.

ГУ Національної поліції в Тернопільській області

"На підприємця працювало троє складменів та більше десяти закладчиків. Один із підлеглих відповідав за вирішення усіх проблемних питань та логістику. Згодом бізнес розширився ще більше - і наркоторговці організували ще кілька магазинів у "Телеграм"-каналі", - розповіли в поліції.

ГУ Національної поліції в Тернопільській області

Клієнтами наркоторговців були жителі Тернопільської, Хмельницької, Львівської, Івано-Франківської та Рівненської областей. Саме в цих регіонах працювали драгдилери.

Серед асортименту продавців були фактично всі види наркотиків: кокаїн, ЛСД, МДМА, гашиш, канабіс, PVP, амфетамін, мефедрон та псилоцибінові гриби.

ГУ Національної поліції в Тернопільській області

Реалізовували товар як в роздріб, так і гуртом. Для постійних клієнтів та осіб, які брали великими партіями надавали 30% знижки.

У день працівники інтернет-магазинів встигали зробити 200-300 закладок. Загальний щоденний оборот від продажу наркотичних засобів та психотропних речовин складав понад 40 тисяч гривень. Розрахунок проходив через електронні гаманці та криптовалютою.

ГУ Національної поліції в Тернопільській області

Працівники управління боротьби з наркозлочинністю Тернопільщини та Хмельниччини провели одночасно 19 обшуків за місцями проживання фігурантів, а також в їх автомобілях. Оперативники виявили та вилучили наркотиків на 1 млн грн, а також 600 тис. грн та 2 тис. доларів.

ГУ Національної поліції в Тернопільській області

13 учасникам групи уже оголосили підозру згідно із частиною 2 та 3 статті 307 ККУ та обрали запобіжний захід - тримання під вартою. Вирішуються питання щодо інших учасників незаконних заробітків. Встановлюють працівники поліції і канали надходження наркотиків на територію Тернополя.