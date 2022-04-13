Наркотиків на 1 мільйон: поліція Тернопільщини "накрила" наркобанду з великою партією психотропів

Злочинці продавали наркотики через "Телеграм"-канали та онлайн-магазини.
Поліцейські Тернопільщини затримала організовану злочинну групу з 13 людей, які займалась продажем наркотиків на території п'яти областей західної України. У наркоторгівців вилучили наркотиків на 1 млн грн, крім того, знайшли ще 600 тис. грн готівкою та 2 тис. доларів. Злочинців правоохоронці вистежували понад рік.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Тернопільської області.
Незаконний бізнес організував разом зі своєю співмешканкою житель Хмельниччини. Чоловік створив 4 інтренет-магазини. Спочатку займався "підприємницькою діяльністю" з подругою, яка вела бухгалтерію та приймала замовлення.
Згодом організатор розширив діяльність і залучив до роботи понад 15 чоловіків та жінок. Функції між усіма були чітко розподілені.
"На підприємця працювало троє складменів та більше десяти закладчиків. Один із підлеглих відповідав за вирішення усіх проблемних питань та логістику. Згодом бізнес розширився ще більше - і наркоторговці організували ще кілька магазинів у "Телеграм"-каналі", - розповіли в поліції.
Клієнтами наркоторговців були жителі Тернопільської, Хмельницької, Львівської, Івано-Франківської та Рівненської областей. Саме в цих регіонах працювали драгдилери.
Серед асортименту продавців були фактично всі види наркотиків: кокаїн, ЛСД, МДМА, гашиш, канабіс, PVP, амфетамін, мефедрон та псилоцибінові гриби.
Реалізовували товар як в роздріб, так і гуртом. Для постійних клієнтів та осіб, які брали великими партіями надавали 30% знижки.
У день працівники інтернет-магазинів встигали зробити 200-300 закладок. Загальний щоденний оборот від продажу наркотичних засобів та психотропних речовин складав понад 40 тисяч гривень. Розрахунок проходив через електронні гаманці та криптовалютою.
Працівники управління боротьби з наркозлочинністю Тернопільщини та Хмельниччини провели одночасно 19 обшуків за місцями проживання фігурантів, а також в їх автомобілях. Оперативники виявили та вилучили наркотиків на 1 млн грн, а також 600 тис. грн та 2 тис. доларів.
13 учасникам групи уже оголосили підозру згідно із частиною 2 та 3 статті 307 ККУ та обрали запобіжний захід - тримання під вартою. Вирішуються питання щодо інших учасників незаконних заробітків. Встановлюють працівники поліції і канали надходження наркотиків на територію Тернополя.