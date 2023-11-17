Нарукавники з фламінго і надувний "пончик": на Закарпатті епічно спіймали двох ухилянтів

На Закарпатті двоє чоловіків збиралися перепливти річку Тису на надувному дитячому "пончику", аби втекти до Румунії.

Прикордонники Мукачівського прикордонного загону спіймали двох ухилянтів просто під час їхньої спроби втекти до Румунії. Для здійснення свого задуму зловмисники обрали річкову ділянку, де держрубіж пролягає річкою Тиса. Один із плавців є жителем Закарпаття, інший приїхав з Полтавщини.

Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

Прикордонники з’ясували, що закарпатець пообіцяв своєму товаришеві супроводити його в сусідню країну. З цією метою він забезпечив полтавчанина гідрокостюмом та "надійним" плавзасобом – надувним дитячим "пончиком", а щоб він не сумнівався, що стрімку та бурхливу гірську річку із потужною течією зовсім легко подолати, себе закарпатець убезпечив надувними дитячими нарукавниками із рожевими фламінго.

Ухилянти на Закарпатті / Фото: Держприкордонслужба України

Про те, що глибина Тиси на напрямку їх руху сягає чотирьох метрів, а ширина майже 50 метрів і, що у річці вже потонули майже два десятки чоловіків – провідник волів мовчати. За таку послугу закарпатець планував отримати 3200 доларів.

Стосовно затриманих складено протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України", справи скеровано до суду.

Крім того, щодо виявлення у діях закарпатця ознак злочину, передбаченого ст.332 "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України" Кримінального кодексу України прикордонники направили до Нацполіції відповідне повідомлення.

Зазначимо, така ситуація на річці трапляється вже не вперше. Раніше прикордонники Мукачівського загону також затримали чотирьох осіб, які швидко рухалися у бік кордону. Вони виявилися ухилянтами, які намагалися втекти з країни на дитячих надувних кругах для плавання.

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