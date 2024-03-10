"Нас 40 мільйонів, а воює мільйон": нардеп про необхідність нового суспільного договору

Костенко наголошує, що усі українці мають працювати на тих, хто воює.

Для виживання і перемоги в Україні має бути суспільний договір, який умовно виглядає так: усі працюють на тих, хто воює.

Про це заявив нардеп від "Голосу", секретар комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони, ветеран АТО Роман Костенко, передає Lb.ua.

"Моя теза проста. Нас 40 мільйонів, а воює один мільйон. На рівні вступу на військову службу, на рівні забезпечення під час служби і на рівні ветеранської політики ми маємо вже зараз закласти бачення і інформаційно проштовхувати, що оці 40 мільйонів мають турбуватися про цей мільйон на всіх етапах їх перебування на захисті держави", – наголосив Костенко.

За його словами, формати для цього суспільного договору можуть бути різні. Зокрема, й непопулярні, такі як підвищення військового податку. Костенко наголошує, що якщо з військовим щось станеться на фронті, він має отримати пільги, а якщо отримає каліцтво, люди до кінця життя мали б утримувати його.

"Я не боюсь цих слів і я кажу, що у нас немає вибору, якщо ми не побудуємо цей суспільний договір між захисниками і тими, хто не бере безпосередньої участі [у війні], у нас між цими категоріями буде конфлікт. Тому над цим ми маємо працювати", – підсумував нардеп.

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