"Нас будуть закидувати трупами і старою технікою": радник голови МВС розповів про тактику росіян

"Нас будуть закидувати трупами і старою технікою": радник голови МВС розповів про тактику росіян

Радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів зробив декілька висновків з бойових дій останнього тижня.

Андрусів зазначив, що боєздатність російської армії залишається на низькому рівні, а тактичні успіхи, яких окупанти досягнули останнім часом, пов’язані з підвищенням маневрування боєздатних частин.

"Фактично, вони займаються швидким перекиданням своїх боєздатних підрозділів з одного на інший напрями. Наприклад, після інтенсивного штурму в районі Попасної — вони зупинились, і розпочали штурм Сєвєродонецька. За цей же час наші відкинули їх з траси Бахмут - Сєвєродонецьк", - написав радник міністра МВС у Telegram.

Одніє з найбільших проблем росіян Андрусів назвав неефективне управління великими з’єднаннями на різних ділянках фронту. Ця проблема, за його словами, досі залишається невирішеною.

"Наші контратаки як під Харковом, так і свіжі в Херсонський області, підтверджують нездатність російського генштабу вести управління на широкому фронті. Надмірна централізація не дозволяє військам ефективно діяти на місцях, а тільки чекати команд згори. Для нас це означає, що Генштаб застосовує вдалу тактику несподіваних малих контратак в неочікуваних місцях. Тому кількість таких ударів буде рости", - запевняє він.

Також радник міністра МВС говорить про кризу молодшого офіцерського складу в росіян, посилаючись на дані британської розвідки.

"Це видно і по перших двох пунктах. Через велику кількість відказників, місяць тому російське командування ухвалило рішення задіювати офіцерів безпосередньо на полі бойових дій, що призвело до значних втрат. Наслідком цього буде ще більша кількість втрат через відсутність нормальних командирів", - вважає Андрусів.

За його словами, через неефективне управління російське командування буде відправляти масу своїх солдат на смерть, таким чином намагаючись відтіснити українських військових зі своїх позицій.

"Брак стратегії та ефективного управління будуть закривати "м’ясом". Нас будуть закидувати трупами і старою технікою. Ціль — методом орди видавити нас з рубежів. На жаль, це деякий час буде працювати, оскільки ми відчуваємо брак боєприпасів і техніки. Питання вирішиться з максимальним наповненням нас західним озброєнням. Але на це піде кілька місяців", - зазначив Андрусів.

За його словами, завдання ЗСУ - максимально завдавати ворогу втрат і максимально берегти українських солдатів.

"Тому жодні відступи після серйозних боїв не є зрадою. Рубіж за рубежем, втрати окупантів стануть непоправними і вони побіжать. Але мусимо визнати, що больовий поріг цих втрат у ворога дуже і дуже високий. При 30 тисячах вбитими більшість сучасних армій зупинилися б. Але Путін не цінує людське життя ні чужих, ні своїх. Віримо в ЗСУ. Віримо в перемогу", - підсумував радник міністра МВС.

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