Військовий Ярмак попередив про "криваву осінь" та порадив українцям забиратись з міст

Олександр Ярмак (Yarmak) / © фото з соцмереж

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Відомий українськй музикант, репер і командир роти 412-го полку «Немезис» сил безпілотних систем ЗСУ Олександр Ярмак вважає, що українців чекає «кривава осінь».

Про це він написав Іnstagram, коментуючи сьогоднішній обстріл Києва.

«На жаль, це тільки початок, нас чекає жахлива кривава осінь. По можливості, виїжджайте жити за місто, до родичів, в будь-які умови, подалі від стратегічних об’єктів критичної інфраструктури! Реагуйте на тривоги», — написав Ярмак у сторіз в Instagram.

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Нагадаємо, що цієї ночі, 17 червня, російські окупанти завдали масованого удару по Києву та Одесі.

Зокрема, на столичній Солом’янці росіяни поцілили у дві багатоповерхівки. В одній повністю зруйновано під’їзд — від останнього поверху аж до підвалу. Під завалами можуть бути люди.

Дані про кількість жертв різняться: мер Києва Кличко повідомляв про 10 загиблих, а начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко ще вранці писав про 14 загиблих.