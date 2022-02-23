"На нас чекає серйозне загострення на Донбасі": член ТКГ розповів про плани Путіна

"На нас чекає серйозне загострення на Донбасі": член ТКГ розповів про плани Путіна

Окупована частина Донбасу завмерла у тривожному очікуванні.

Член Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Сергій Гармаш вважає, що зараз можна прогнозувати серйозне загострення на Донбасі. За допомогою цього Росія спробує схилити Україну до прямих перемовин із представниками "ЛНР" та "ДНР".

Таку думку Гармаш висловив телеканалу "Дом".

"І на перемовини вже не за умовами входження їх до України, а за умовами фактично миру", - сказав член ТКГ.

Він пояснив, що окупована частина Донбасу завмерла у тривожному очікуванні, поки місцевих чоловіків хапають на вулицях, кудись відвозять і вручають їм повістки.

"Ось буквально вчора, 21 лютого, шахта "Комсомолець Донбасу", одна з небагатьох працюючих шахт. Просто приїхали, 50% зміни підняли на поверхню, вручили повістки майже 2 тисячам людей і зобов'язали з'явитися до військкомату до півночі", - розповів Гармаш.

За його словами, через серйозні побоювання люди вже виїхали звідти або збираються це зробити. Всім зрозуміло, що це просто так не закінчиться, сказав Гармаш.

"І ось Путін уже заявив, що Україні доведеться врегулювати територіальний конфлікт на прямих перемовинах із "ДНР", "ЛНР". Відповідно, цей конфлікт уже запрограмований. Відповідно, там вже є російські війська", - додав він.

Гармаш вважає, що у мобілізації мирного населення є певні ризики. Якщо передові позиції займуть примусово мобілізовані місцеві жителі, це може ускладнити процес накладення санкцій на Росію.

"Якщо російські "миротворці" туди увійдуть, то вони, напевно, стоятимуть позаду, здійснюватимуть прикриття тилу, забезпечуватимуть безпеку у разі контрнаступу української армії. А воюватимуть ось ті, мобілізовані", - пояснив він.

Тому західні партнери можуть не помітити там російських військ, того самого російського солдата, який перейшов кордон України, і не накласти санкції, які можуть вплинути на Путіна, додав Гармаш.

"Мета Путіна - це або руйнація української держави, або отримання контролю над українською державою. Те, що відбувається на Донбасі зараз, і що відбуватиметься, - це лише інструмент досягнення цієї мети. Це не мета Путіна. І нам треба розуміти це, і готуватися до цього", - сказав він.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден оголосив про перший пакет санкцій проти Росії.

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