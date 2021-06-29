"Нас на полі буде не 11, а 40 мільйонів": відомі українці записали відео на підтримку збірної України в матчі проти Швеції

"Нас на полі буде не 11, а 40 мільйонів": відомі українці записали відео на підтримку збірної України в матчі проти Швеції

Сьогодні українці вперше у своїй історії зіграють у плейоф Чемпіонатів Європи.

Відомі українські політики, спортсмени, військові, співаки записали відеозвернення на підтримку збірної України, яка сьогодні зіграє матч 1/8 фіналу Чемпіонату Європи з футболу-2020 (Євро-2020). Підопічні Андрія Шевченка зустрінуться з національною командою Швеції.

Відео оприлюднили на сторінці Офісу президента.

Слова підтримки для збірної України висловили президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Також на відео постали українські спортсмени: легкоатлет Сегрій Бубка, тенісистка Еліна Світоліна, гімнастка Лілія Подкопаєва. Підтримали футболістів також співак Олександр Пономарьов, співачка Ірина Білик телеведуча Маша Єфросиніна.

Українські військові також долучилися до підтримки і побажали гравцям залишатися бійцями на футбольному полі.

"Вас на полі буде не 11, вас на полі буде 40 мільйонів! Вперед, Україно!", - йдеться у відео.

Нагадаємо, матч Швеція - Україна відбудеться на стадіоні "Гемпден Парк" у Глазго. Початок - о 22:00 за київським часом. ТСН.ua розповідає про все, що відбувається навколо матчу, до його початку. Після цього стежте за ходом подій на футбольному полі в нашій текстовій трансляції поєдинку.

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