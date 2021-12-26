"Нас не дуже позитивно сприймають": Ольга Сумська розповіла про зневажливе ставлення до українців за кордоном

"Нас не дуже позитивно сприймають": Ольга Сумська розповіла про зневажливе ставлення до українців за кордоном

Ольга Сумська прокоментувала образ українки в "Емілі у Парижі".

Після виходу американського серіалу "Емілі у Парижі", в якому одну з героїнь показали, як неосвічену злодійку, стався скандал. Популярка українська актриса Ольга Сумська поділилася досвідом роботи за кордоном і зауважила, що там до наших співвітчизників ставляться упереджено.

Про це повідомляє "Сьогодні".

"Шкода, що українок так уявляють, це формує певне враження у глядача. Я теж грала у польському серіалі робітницю Оксану, добре хоч не злодійку, а масажистку, – каже акторка.

Маючи досвід роботи за кордоном, Ольга Сумська зауважила, що до українців там справді зневажливе ставлення.

"Нас не дуже позитивно сприймають, хоча в магазинах та кафешках багато нашої молоді працює офіціантами, барменами, продавцями", - говорить акторка.

Кадр із серіалу "Емілі в Парижі"

Ольга Сумська вважає, що виправити ситуацію, що склалася можна - створюючи якісний кінопродукт.

"Ми маємо конкурентоспроможне кіно знімати, в якому українці процвітали б у всьому, тоді й у світі думка про нас буде іншою, – вважає артистка.

Нагадаємо, що протягом усього першого сезону "Емілі у Парижі" глядачі спостерігали, як Netflix буквально висміював спосіб життя французів, показуючи, що вони мало працюють, грубі, багато курять, їдять жаб, дуже погано ставляться до американців ну і, безумовно, мають по кілька коханок, а також не мають уявлення, що таке сексизм. Звичайно ж, творці не пропустили можливість знову приплести в образ "ідеальної" француженки берет набікринь.