"Нас роз**бали по дорозі": російський окупант мріє втекти з України на війну до Сирії (перехоплення)

СБУ перехопила розмову окупанта, який хотів би радше воювати в Сирії, ніж в Україні.

Українські захисники влаштовують таке пекло окупантам, що ті мріють втекти на війну до Сирії.

Про це свідчить нова телефонна розмова російського десантника з дружиною. Маючи досвід участі у сирійській війні, він розраховував на легкі перемоги і в Україні, кажуть в СБУ.

Та потрапивши під "роздачу" ЗСУ на Запорізькому напрямку, окупант зрозумів свою помилку. І вже заздрить своїм колегам, яких планують відправити до Сирії: "Івановичу за*бісь – до Сирії поїде. Він і ще один. На халяву. Поїдуть під Рязань на навчання, на саперів. І поїдуть до Сирії".

Натомість йому разом із залишками східного воєнного округу доведеться протистояти ЗСУ. Російський десантник визнає, що їхня розвідка не працює.

"Нас просто кидають проти артилерії, піхоту... Немає розвідки. Розвідка боєм йде. Нам сказали: до села зайшли там 20 людей. Заїхати треба, викинути їх. Ми поїхали, а там 4 танки і піхотних х*єва гора... Ми навіть до села не змогли доїхати, нас роз**бали по дорозі. Другого батальйону взагалі не існує. У нас від штатної роти людей 20 залишилося", - розповів окупант.

Перспектива у нього дійсно не надто приваблива, але шанс на порятунок ще є, кажуть в СБУ і нагадують про номер "гарячої лінії": +380936886888.

"Зателефонувавши на неї, росіяни отримають детальну інструкцію, як максимально безпечно здатися в полон і, зрештою, повернутися додому", - зазначили в спецслужбі.

Нагадаємо, раніше українська розвідка оприлюднила перехоплення, в якому російський військовий розповів своєму другу про повну неукомплектованість особового складу на фронті.

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