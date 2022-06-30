"Нас разбили в пух и прах, еле копыта унесли": окупанти розповідають про "гарячу" зустріч з ЗСУ (перехоплення)

"Нас разбили в пух и прах, еле копыта унесли": окупанти розповідають про "гарячу" зустріч з ЗСУ (перехоплення)

Окупанти з так званої "ДНР" отримали "на горіхи" від ЗСУ на одному з напрямків.

Чимало вояків назавжди залишилися в українських степах, деяким вдалося накивати п'ятками і вижити.

Про бій розповів у телефонній розмові окупант своїй дружині. Перехоплення оприлюднили в ГУР Міноборони.

Окупант скаржиться дружині, що ЗСУ добряче їх поколошматили. Українські захисники спочатку їх оточили, а потім обстрілювали їх впродовж кількох годин.

"- Привет. Что стреляют?!

- Не, нас разбили в пух и прах бл*...

- Ты шо...

- Мы еле ноги унесли бл*, там раненных, погибших - п*здец.

- А ты шо .. и что теперь? Где вы вообще?

- Не могу по телефону. Выехали, ждем, ушли отсюда, еле копыта унесли..", - йдеться в розмові.

Окупант також додає, що свої їх навіть не прикривали. За його словами, більшість з них після пережитого "пішли в отказ", хоча отримали наказ повертатися. Також за словами окупанта, з місця бою разом із ними накивали п'ятками й російські солдати.

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