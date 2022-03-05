"Нас відправили на вашу територію, як сліпих кошенят": полонений окупант розповів, як опинився в Україні (відео)

"Нас відправили на вашу територію, як сліпих кошенят": полонений окупант розповів, як опинився в Україні (відео)

Окупант зв’язався з рідними і закликав їх виходити на протести у Росії.

СБУ оприлюднила відео полоненого російського солдата з Єкатеринбургу. За його словами, він був на навчаннях та не знав про подальші дії щодо вторгнення в Україну.

Йому дали можливість поговорити з мамою. У розмові він наголосив, що російські віїйськові вбивають мирне населення України та бомблять наші міста.

Окупант закликав рідних не мовчати, виходити на протести і розповсюджувати інформацію про війну в Україні.

Відео допиту СБУ оприлюднила у своєму Telegram-каналі.

"Мамо, привіт. Це Ігор. Я зараз в Україні, в полоні. Зі всього батальйону вижило четверо. Обманом нас ввели на територію України. Нашу колону розбили. Вам трбеа мітингувати. Збирай всіх родичів, всіх знайомих, мітингуйте, перекривайте дороги", - сказав він.

Нагадаємо, російський солдат здався у полон під Миколаєвом (відео).