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"Нас відправили на вашу територію, як сліпих кошенят": полонений окупант розповів, як опинився в Україні (відео)

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"Нас відправили на вашу територію, як сліпих кошенят": полонений окупант розповів, як опинився в Україні (відео)

Прес-служба СБУ

Окупант зв’язався з рідними і закликав їх виходити на протести у Росії.

СБУ оприлюднила відео полоненого російського солдата з Єкатеринбургу. За його словами, він був на навчаннях та не знав про подальші дії щодо вторгнення в Україну.

Йому дали можливість поговорити з мамою. У розмові він наголосив, що російські віїйськові вбивають мирне населення України та бомблять наші міста.

Окупант закликав рідних не мовчати, виходити на протести і розповсюджувати інформацію про війну в Україні.

Відео допиту СБУ оприлюднила у своєму Telegram-каналі.

"Мамо, привіт. Це Ігор. Я зараз в Україні, в полоні. Зі всього батальйону вижило четверо. Обманом нас ввели на територію України. Нашу колону розбили. Вам трбеа мітингувати. Збирай всіх родичів, всіх знайомих, мітингуйте, перекривайте дороги", - сказав він.

Нагадаємо, російський солдат здався у полон під Миколаєвом (відео).

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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