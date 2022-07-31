"Населені пункти не захопили, техніку знищили, багато людей втратили": окупанти невдало сходили у контрнаступ на Запоріжжі

ЗСУ знищили близько сотні окупантів, які намагалися піти у контрнаступ у Запорізькій області.

Разом із живою силою загарбники втратили техніку.

Про це розповів журналіст Роман Цимбалюк.

За його інформацією, у зв'язку з контрнаступом ЗС України в Херсонській та Миколаївській областях командування ЗС РФ робить спроби наступу на інших напрямках.

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"Цього тижня у Запорізькій області підрозділи 177 окремого полку морської піхоти (в/ч 87852, Каспійськ) намагалися зайняти кілька населених пунктів. Результат для ЗС РФ виявився зовсім не втішним: населені пункти не захопили, техніку знищили, багато людей втратили (близько 98 військовослужбовців загинуло та понад 127 поранено)", - повідомив журналіст.

Нагадаємо, що у Харківській області українські захисники вдало пішли у контрнаступ. В результаті ЗСУ трохи "прорідили" ряди мотострілецького полку, а точніше - знищили цілу ворожу роту.

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