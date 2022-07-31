"Населені пункти не захопили, техніку знищили, багато людей втратили": окупанти невдало сходили у контрнаступ на Запоріжжі

ЗСУ знищили близько сотні окупантів, які намагалися піти у контрнаступ у Запорізькій області.
Разом із живою силою загарбники втратили техніку.
Про це розповів журналіст Роман Цимбалюк.
За його інформацією, у зв'язку з контрнаступом ЗС України в Херсонській та Миколаївській областях командування ЗС РФ робить спроби наступу на інших напрямках.
"Цього тижня у Запорізькій області підрозділи 177 окремого полку морської піхоти (в/ч 87852, Каспійськ) намагалися зайняти кілька населених пунктів. Результат для ЗС РФ виявився зовсім не втішним: населені пункти не захопили, техніку знищили, багато людей втратили (близько 98 військовослужбовців загинуло та понад 127 поранено)", - повідомив журналіст.
Нагадаємо, що у Харківській області українські захисники вдало пішли у контрнаступ. В результаті ЗСУ трохи "прорідили" ряди мотострілецького полку, а точніше - знищили цілу ворожу роту.
Читайте також:
- Понад 80 загиблих та пів сотні поранених: ЗСУ дали прочухана російським морпіхам на Харківщині
- Сунулися, куди не треба: ЗСУ за день знищили кілька штурмових груп окупантів на Луганщині
- "Кулак, який доб'є все українське в Україні": в РФ створили новий підрозділ, на який ледь "нашкребли" 10% особового складу
[media type="video" id="387602419"