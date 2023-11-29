Населеним пунктам Криму повернуть історичні назви кримськотатарською мовою

В Україні вже працюють над тим, аби повернути Криму кримськотатарські назви населених пунктів, які нині залишаються зросійщеними.

Географічним назвам у тимчасово окупованому Криму хочуть повернути історичні найменування кримськотатарською мовою.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

На засіданні Національної комісії з питань кримськотатарської мови, що відбулося 22 листопада, йшлося про її використання для позначення топонімів, які мають тюркське походження або історичні кримськотатарські найменування.

Підготовка цього рішення триває на виконання Закону про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії.

Наразі узгоджуються механізми, які дадуть змогу застосовувати написання топонімів із використанням латинської графіки у медіа та наукових працях, а також на дорожніх вказівниках і при виготовленні мап. Для цього проводитимуться комунікації з операторами картографічних сервісів і службами, які обслуговують такі вказівники.

За результатами засідання Нацкомісія доручила розробити відповідне рішення Уряду. Цим питанням будуть опікуватися Мінінфраструктури разом із Мінреінтеграції, Постійним Представником президента України в АР Крим, Меджлісом кримськотатарського народу та Інститутом національної пам’яті.

Нагадаємо, у Києві показали скіфське золото, яке повернули до України з Нідерландів. Його зберігатимуть у столиці до деокупації Криму.

Читайте також: