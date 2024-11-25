Населений пункт на Харківщині зачищено: бійці 3-ї штурмової оприлюднили розмову з полоненими (відео)

Бійці 3-ї штурмової здійснили успішну операцію із зачистки від ворожих сил селища Копанки на Харківщині. Крім того, нашим воїнам вдалося захопити тут нову партію полонених окупантів.

Про це повідомила Третя окрема штурмова бригада.

Третя штурмова провела зачистку населеного пункту на Харківщині, у який прорвалися окупанти

Як зауважили у бригаді, під час взяття ворог крив ділянку 152 калібром, але вже не по наших бійцях, а щоб ліквідувати своїх. На кадрах – військові 1-ї танкової армії РФ. Деякі окупанти під слідством у РФ, частина – вже засуджені.

Окупанти визнають, що йти на війну до України не варто. Насамкінець, вони охоче відповідають на традиційне "Слава Україні!" – "Героям слава!".

"Станом на зараз Копанки під контролем Збройних Сил України — і це заслуга підрозділу Karakurt Colony нашого 2-го мехбату!", – зазначили у бригаді.

Раніше Третя штурмова здійснила унікальну наступальну операцію. При співвідношенні сил 2,5:1 на користь росіян бригада захопила батальйонний район оборони ворога та просунулась майже на 2 квадратні кілометри вглиб фронту.

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