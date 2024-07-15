Населення України до 2100 року значно скоротиться: що на це кажуть в інституті демографії

На початок цього року в Україні проживало 37,4 млн осіб. До 2030 року українців буде на мільйон більше, але після 2050 року населення країни ставатиме щороку все меншим. Такий прогноз ООН.

Заступник директора інституту демографії Олександр Гладун у коментарі "Українській правди. Життя" зазначив, що такий прогноз ООН – дуже песимістичний.

Він пояснив, що є кілька категорій демографічних прогнозів – оптимістичні, реалістичні та песимістичні. Кожен з них має свої параметри щодо народжуваності, смертності та міграції.

"Як на мене, це один з найбільш песимістичних прогнозів щодо нашої держави. Він напевно розроблений з урахуванням війни та відсутності жодних заходів демографічної політики. Однак я б не радив сприймати прогноз ООН щодо демографії як якийсь реальний вирок України", – зазначив Гладун.

Нагадаємо, до 2100 року на Землі проживатиме трохи менш як 10,2 млрд людей. Пік сторіччя припаде на 2084 рік. Тоді населення планети становитиме близько 10,3 млрд людей. Ці дані опублікувала Організація Об'єднаних Націй (ООН) у своєму звіті щодо переглядів прогнозів народонаселення світу на 2024 рік.

За прогнозами, в Україні до 2100 року населення скоротиться до 15,3 млн людей.

В ООН зазначали, що станом на 1 січня 2024 року населення нашої держави становило 37 млн 441 тис осіб. Передбачається, що до січня 2030 року воно зросте до 38 млн 505 тис.

До 2050 року в Україні буде вже 32 млн 165 тисяч осіб, а 2069 року — 25 млн 142 тис. 2081 року ця цифра стане ще меншою і складе 20 млн 907 тис., а 2091 року — 17 млн 762 тис.

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