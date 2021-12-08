"Наш агресивний сусід нікуди не подінеться": Резніков заявив, що всі громадяни повинні захищати Україну

"Наш агресивний сусід нікуди не подінеться": Резніков заявив, що всі громадяни повинні захищати Україну

Міністр наголосив: як раніше - вже не буде.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що всі українці повинні бути готовими захищати країну.

Про це він сказав в інтерв'ю Armyinform.

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"Наш агресивний сусід нікуди не подінеться. Якщо завтра війна скінчиться, і Росія піде з окупованого Криму і окремих районів Донеччини та Луганщини, попереду десятиліття, щоб хоча б досягти нормалізації стосунків і неконфліктного співіснування", - наголосив голова Міноборони.

За словами Резнікова, "як було раніше, вже не буде", а тому "всі громадяни мають бути готові захищати країну".

"Щоб у Кремлі не виникало навіть думок про рецидиви. Ми повинні виховувати дітей з розумінням, що їх це може торкнутися. А це означає зовсім інший формат стосунків між громадянами і владою. Це основа для нового суспільного договору", - наголосив міністр оборони Олекій Резніков.

Як повідомлялося, про збільшення військ РФ біля України писали іноземні ЗМІ. Посилаючись на супутникові знімки, відео в соцмережах та неназваних посадовців, журналісти The Washington Post та Politico стверджують про скупчення сухопутних військ, бронетанкових підрозділів, танків та самохідної артилерії під російським містом Єльня (Смоленська обл.), що десь за 300 км від Чернігівщини.

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