"Наш слов'янський союз": одіозний нардеп Кива в ефірі кремлівського каналу виступив за "злиття України та Росії"

"Наш слов'янський союз": одіозний нардеп Кива в ефірі кремлівського каналу виступив за "злиття України та Росії"

Кива вважає, що "слов'янські народи мають возз'єднатися, аби дати відсіч Заходу".

Скандальний народний депутат від партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Ілля Кива з'явився у прямому ефірі пропагандистського телеканалу "Росія 1" і виступив із заявою про "злиття України із Росією".

Таку заяву він озвучив в ефірі російського телеканалу.

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"Сьогодні, через 8 років, Росія почала диктувати умови і заявляти про свої права. Права на ту територію, яка, дійсно, на мою думку, має знаходитися в одному Союзі. Нашому слов'янському союзі", - сказав він.

Ба більше, одіозний нардеп, який має проросійську риторику, високо оцінив теперішню політичну гру Росії. "Це чудова політична гра, яка заслуговує на повагу... Вісім років тому ви віддали Україну, але забрали Крим, а через вісім років ви прийшли за всім. І остання пресконференція Володимира Путіна - цьому підтвердження", - сказав Кива.

Його "спіч" перервала російська пропагандистка, ведуча шоу Ольга Скабєєва, заявивши, що Кива "небезпечно міркує".

Під час своєї "промови" Кива заявив, що Росія "може відіграти ключову роль" у майбутньому України, та продовжив про важливість "возз'єднання слов'янських народів, аби протистояти Заходу".

Як повідомляли раніше, днями у Мережі з’явилося відео з Кивою у російській лазні. На знятих кадрах Кива натякає на вживання наркотиків представниками чинної влади і закликає “слов’ян” дбати про своє здоров’я. На відео нардеп прикритий лише рушником та тримає в руці дубовий віник.

Нагадаємо, що Ілля Кива найчастіше серед нардепів потрапляє в ситуації, які стають темами інтернет-мемів:

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