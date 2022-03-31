"Наша бригада конкретно обісралась": окупант телефоном пожалівся дружині, що їм важко воювати з ЗСУ

"Наша бригада конкретно обісралась": окупант телефоном пожалівся дружині, що їм важко воювати з ЗСУ

Окупант скаржиться, що не може виконувати поставлені завдання через професійність Збройних Сил України.

ЗСУ, Тероборона, НГУ та інші підрозділи продовжують нещадно нищити окупантів. Через натиск захисників України окупанти деморалізовані і зазнають втрат.

СБУ оприлюднила телефонну розмову окупанта зі своєю дружиною. Він скаржиться, що не може виконувати поставлені завдання через професійність Збройних Сил України.

"Поки що чутки такі, що відступаємо. Можливо, скоро повернемося додому. Наша бригада конкретно обісралась. Втрати є, поранених багато. У нас взагалі армія дебіли, дауни. Ми тут взагалі на х*р непотрібні. Ми тут не можемо виконувати завдання проти такого суперника", — розповів окупант.

Він додає, що постійно ховається в окопі.

Нагадаємо, що російський військовий добровільно здався в полон, бо боявся, що його уб’ють свої ж. Окупант навмисне відстав від свого строю та здався ЗСУ. СБУ оприлюднила відео, коли полонений зв'язався з родичами в Росії.