"Наша громада вкотре осиротіла": на Бахмутському напрямку загинув військовий з Прикарпаття

На Донеччині загинув український військовий із села Рожнів Івано-Франківської області Віктор Жежеров.

Про це повідомили на сторінці Рожнівської об'єднаної громади у Facebook.

"Сьогодні наша громада вкотре осиротіла. Ми втратили нашого жителя, нашого захисника, нашого Героя Жежерова Віктора Олександровича. Важко описати тягар втрати. Важко повірити в те, що доводиться втрачати найкращих та найдостойніших синів України. Висловлюємо найщиріші співчуття родині загиблого. Нехай добрий спомин про Віктора назавжди залишиться у наших серцях", - йдеться у повідомленні.

Віктор Жежеров загинув на Бахмутському напрямку, фото з відкритих джерел

Як пише "Суспільне", Віктор Жежеров пішов на фронт у березні 2022 року, служив у 10 окремій гірсько-штурмовій бригаді. Загинув воїн на Бахмутському напрямку. Йому було 45 років. У бійця залишилася дружина.

Нагадаємо, на Бахмутьскому напрямку в бою загинув 51-річний захисник України, мешканець села Ганнусівка Єзупільської громади Івано-Франківської області Олександр Костюк.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Як повідомив Генштаб ЗСУ, окупанти продовжують вести наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

За даними американського Інституту вивчення війни, на Донбасі загострилася ситуація. Російські окупанти посилили наступальні дії. ЗС РФ продовжили наступальні дії навколо Бахмута на Донеччині, там тривають запеклі бої. Війська ПВК "Вагнера" намагаються прорвати українську оборону. ЗСУ продовжують відбивати нескінченні російські атаки на Бахмут.

1 листопада стало відомо, що під Бахмутом Сили оборони приземлили російський гелікоптер. Виявилося, що його використовували офіцери приватної військової компанії "Вагнера".

Російські мобілізован зазнають шалених втрат на Бахмутському напрямку. Одразу після мобілізації їх перекидають на передову. Приховати кількість втрат в РФ все складніше, оскільки Мережі вже рясніють некрологами про тих, хто встиг повоювати кілька днів.

За минулу добу українські захисники знищили 800 окупантів, загалом же від початку повномасштабного наступу ліквідовано близько 73270 російських загарбників

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