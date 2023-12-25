Наша Перемога буде спільним результатом, а не чудом з голлівудського фільму: Умєров привітав українців з Різдвом

Міністр оборони Рустем Умєров привітав українців з Різдвом Христовим та подякував кожному, хто наближає Перемогу.

Про це повідомляє Міністерство оборони у Facebook.

За словами Умєрова, “традиційно ці дні – це час єднання нашої великої української родини”.

“Сотні тисяч захисників і захисниць відзначають Різдво в окопах і спостережних пунктах вздовж всієї лінії фронту, в бойових машинах, танках, евакуаційних медичних транспортах, біля гармат, РСЗВ та засобів ППО. Вони там, щоб світло Різдва засяяло в мільйонах домівок українських сімей. Вони там, щоб світло Різдва вигнало темряву з міст і сіл на тимчасово окупованих територіях. Солдати української армії дають нам надію. Надія дає українському народу сили, щоб бути єдиними. І єдність української родини – це те, що солдат захищає”, - зазначив очільник Міноборони.

Рустем Умєров підкреслив, що "наша Перемога не буде різдвяним чудом з голлівудського фільму. Це буде результатом нашої спільної праці. Тих, хто на передовій тримає зброю, і тих, хто в тилу виробляє її. Тих, хто привозить все, що потрібне воїнам. Тих, хто в навчальному центрі здобуває свою першу військову спеціальність, і тих, хто йде в ТЦК, щоб приєднатися до Сил оборони і стати на захист своєї сімʼї та Батьківщини".

“Я вдячний кожному і кожній, хто наближає наш день Перемоги!”, - наголосив він.

Нагадаємо, у зв'язку з переходом ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар, усі важливі релігійні свята січня змінили свої дати. Так, Різдво українці тепер святкують наприкінці грудня, а починають рік зі свята Василя.

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