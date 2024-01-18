"Наша позиція - війна до останнього українця": Арестович видав нову скандальну заяву

Скандальний ексрадник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Захід не готовий до війни з Росією, тоді як в Україні війна триватиме "до останнього українця".

Про це він сказав на своєму ютуб-каналі.

Арестович заявив, що "Україна стоїть перед загрозою так званого "парагвайського сценарію".

"Нагадаю, у 19 столітті в Парагваї була війна, ця держава відчайдушно воювала і навіть перемогла, але у них не стало 70% чоловічого населення. Була знищена промисловість і вони навіть запроваджували многоженство. І якщо ви вважаєте, що ціною за аплодисменти у Давосі є "парагвайський варіант", то я не згоден", - заявив він.

Арестович переконаний, що українці платять життям за курс на вступ до ЄС та НАТО.

"Зараз народ платить за курс на ЄС та НАТО, у яких немає бажання нас туди приймати, а у нас немає можливості захистити таку політику. Для мене це - злочин проти народу. Я давав присягу народу Україну, можете мене вважати зрадником. Але політика походу на ЄС та НАТО у нас не забезпечена, для нас ціна вступу до ЄС та НАТО - це війна з Росією. Якщо ЄС та НАТО нас приймуть - матимуть війну з РФ. Захід не готовий за це платити", - сказав він.

Арестович заявив, що Захід не готовий до війни, проте на його думку, деякі країни хочуть, щоб вона продовжувалась.

"Наша позиція - війна до останнього українця", - заявив ексрадник ОП.

Нагадаємо, Арестович спрогнозував, скільки років триватиме війна в Україні.

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